"Моя любовь": Ольга Фреймут умилила редким фото мужа с детьми

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поражает элегантностью на светских мероприятиях, делится женской мудростью в сети, демонстирует лаконичные повседневные образы, но не часто показывает публике своих малышей, а еще реже – мужа Владимира Локотко. Но в этот раз теледива, а с недавних пор еще и издатель, а также автор книг для детей и взрослых, решила сделать исключение. В сториз Instagram она показала милый черно-белый снимок любимого мужчины, который позирует в компании малышей – сына Валерия и дочери Евдокии.

Ольга запечатлела, как дети проводят досуг с папой. Мужчина сидит "по-турецки" на диване среди подушек, девочка обнимает любимого папу за шею, чуть приподнявшись на цыпочках, а он отвечает доченьке взаимностью. Чуть поодаль расположился маленький Валерий в классичекой рубашке.

"Моя любовь", - подписала снимок Ольга, вместо слов оставив красноречивые смайлы.

Муж Ольги Фреймут с дочкой и сыном (фото: instagram.com/freimutolia)

Примечательно, что телеведущая не показывает лица младших детей – на всех фото они отвернуты от камеры, а ракурсы выбраны так, чтобы малышей практически нельзя было рассмотреть. Звезда воспитывает 13-летнюю дочь Злату от брака с британецем Нилом Митчеллом, а также 3-летнего Валерия и 2-летнюю Евдокию от союза с Владимиром Локотко.

Сын Ольги Фреймут Валерий и дочь Евдокия (фото: instagram.com/freimutolia)

Напомним, что Ольга Фреймут показала стройную фигуру в купальнике во время отдыха на Бали, куда она отправилась со старшей дочерью. Ведущая поделилась рассуждениями о женском старении, а также привела любопытные исторические факты об одной из красивейших представительниц королевской семьи.

Ранее Ольга Фреймут покорила элегантным образом в Санта-Барбаре. Она позировала в шляпке, сарафане в полоску и босоножках на танкетке.