"Моя любов": Ольга Фреймут зворушила рідкісним фото чоловіка з дітьми

Українська телеведуча Ольга Фреймут вражає елегантністю на світських заходах, ділиться жіночою мудрістю в мережі, демонструє лаконічні повсякденні образи, але не часто показує публіці своїх малюків, а ще рідше – чоловіка Володимира Локотко. Але в цей раз теледіва, а з недавніх пір ще і видавець, а також автор книг для дітей і дорослих, вирішила зробити виключення. У сторіз Instagram вона показала милий чорно-білий знімок коханого чоловіка, який позує в компанії малюків – сина Валерія і дочки Євдокії.

Ольга продемонструвала, як діти проводять дозвілля з татом. Чоловік сидить "по-турецьки" на дивані серед подушок, дівчинка обіймає улюбленого тата за шию, трохи підвівшись навшпиньки, а він відповідає донечці взаємністю. Трохи віддалік розташувався маленький Валерій в класичній сорочці.

"Моя любов", - підписала знімок Ольга, замість слів залишивши красномовні смайли.

Чоловік Ольги Фреймут з донькою і сином (фото: instagram.com/freimutolia)

Примітно, що телеведуча не показує обличчя молодших дітей – на всіх фото вони відвернені від камери, а ракурси вибрані так, щоб малят практично не можна було розгедіти. Зірка виховує 13-річну доньку Злату від шлюбу з британецем Нілом Мітчеллом, а також 3-річного Валерія і 2-річну Євдокію від союзу з Володимиром Локотко.

Син Ольги Фреймут Валерій та дочка Євдокія (фото: instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, що Ольга Фреймут показала струнку фігуру в купальнику під час відпочинку на Балі, куди вона вирушила зі старшою дочкою. Ведуча поділилася міркуваннями про жіноче старіння, а також навела цікаві історичні факти про одну з найкрасивіших представниць королівської сім'ї.

Раніше Ольга Фреймут підкорила елегантним образом в Санта-Барбарі. Вона позувала в капелюшку, сарафані в смужку і босоніжках на танкетці.