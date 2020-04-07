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Моя любовь: Могилевская взбудоражила сеть страстным поцелуем с Билык

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Таким образом Наталья поздравила подругу с юбилеем

Наталья Могилевская не перестает поражать своих поклонников - так, на днях певица взбудоражила сеть снимком в свадебном платье и фате, вызвав волну слухов - впрочем, она пояснила в подписи, что кадр был сделан на съемках тв-программы. Следующим фото в своем Instagram артистка вновь не на шутку завела фанов - ведь она показала свой страстный поцелуй в губы с примадонной украинской эстрады Ириной Билык!

Такой горячий кадр Наталья опубликовала в связи с юбилеем своей коллеги по сцене и подруги - 6 апреля Билык исполнилось 50 лет. На снимке обе артистки в эффектных концертных нарядах с перьями - Билык с белыми, а Могилевская с черными.

Конечно же, Наталья оставила и теплые поздравления для именинницы, назвав ее "своей любовью".

"Моя Любовь! С днём рождения!
Ты Ангел!
Ты Легенда!
Ты автор моих любимых украинских песен!
Живи, Люби, Радуй нас!" - душевно написала Могилевская.

Фото: Наталья Могилевская и Ирина Билык (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Конечно же, такое фото не оставило поклонников равнодушными и они оставили много комментариев двум прекрасным певицам.

  • Две Королевы !!!
  • Две Легенды! Лучшие
  • Ой. Мало того, что без масок, так ещё и поцелуй провакационный. Ну, ну, ну. С днем рождения.
  • Две мегаталантливые Певицы. Мои поздравления Ирине,с Юбилеем
  • Поздравляю, красоточки
  • Какое фото
  • Вы прекрасны. Горжусь что в нашей стране есть вы
  • Дивчули
  • Огоооо
  • Что то совсем не дружеский поцелуй,девочки пустились во все тяжкие?

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, именинница Ирина Билык сделала неожиданные признания о муже и сыне. При этом певица назвала себя "хитрой женой".

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