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Нежная невеста: Наталья Могилевская в свадебном платье и фате взбудоражила сеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.04.2020 - 10:32
Нежная невеста: Наталья Могилевская в свадебном платье и фате взбудоражила сеть
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица позировала в наряде невесты

Наталья Могилевская давно интригует поклонников рассказами о любимом человеке. Она успела проговориться, что ее избранник работает за границей, поэтому звезде приходилось жить на две страны. Роман пары начался в августе прошлого года, а песня "Покохала" стала для певицы пророческой и "притянула" в ее жизнь любовь. Естественно, речь начала идти о скорой свадьбе, ведь Наталья мечтает о семье и детях. Кульминацией интриги стало фото звезды в свадебном платье и фате, которым она поделилась в Instagram, вызвав настоящий ажиотаж.

На свежем снимке артистка запечатлена в белоснежном свадебном платье в пол по фигуре с кружевным верхом и длинной фатой. Макияж звезды – нежный и естественный.

"Свадьба в эфире 1+1. Как Вам? Кто смотрел?" — интригующе подписала фото Наталья.

Нежная невеста: Наталья Могилевская в свадебном платье и фате взбудоражила сеть

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники артистки начали живо интересоваться деталями эфира и выпытывать, где можно увидеть выпуск с их любимицей в главной роли, но звезда предпочла оставить вопросы без ответа, зато собрала множество комплиментов.

  • Красивая
  • Она молодец… Заслуживает женского счастья
  • Ты такая хорошая
  • Наташенька, вы сногсшибательная
  • Супер
  • Миленько!
  • Такой наряд красивый
  • Очень мила, нежна прекрасная и любимая наша Наталья
  • Хотелось, что бы это было на яву! Очень стильная невеста!
  • Наташа, Какая красота! Нежность!
  • Какая свадьба?
  • Вы под венец?

Скриншот комментариев

В разделе "сторис" Наталья поделилась коротким видео в свадебном наряде. Она опустила на лицо невесомую вуаль фаты.

Нежная невеста: Наталья Могилевская в свадебном платье и фате взбудоражила сеть

Нежная невеста: Наталья Могилевская в свадебном платье и фате взбудоражила сеть

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, что ранее Наталья Могилевская призналась, зачем недавно летала в Индию. Оказалось, она прошла тренинга на весьма интимную тему.

Эффектный выход: Наталья Могилевская поразила смелым образом в лаковом плаще и ботфортах Кошечка: Наталья Могилевская в "хищном" наряде и платье-комбинации восхитила сеть
Новости Украины Наталья Могилевская
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