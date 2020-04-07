Моя любовь: Могилевская взбудоражила сеть страстным поцелуем с Билык

Таким образом Наталья поздравила подругу с юбилеем
Наталья Могилевская не перестает поражать своих поклонников - так, на днях певица взбудоражила сеть снимком в свадебном платье и фате, вызвав волну слухов - впрочем, она пояснила в подписи, что кадр был сделан на съемках тв-программы. Следующим фото в своем Instagram артистка вновь не на шутку завела фанов - ведь она показала свой страстный поцелуй в губы с примадонной украинской эстрады Ириной Билык!
Такой горячий кадр Наталья опубликовала в связи с юбилеем своей коллеги по сцене и подруги - 6 апреля Билык исполнилось 50 лет. На снимке обе артистки в эффектных концертных нарядах с перьями - Билык с белыми, а Могилевская с черными.
Конечно же, Наталья оставила и теплые поздравления для именинницы, назвав ее "своей любовью".
"Моя Любовь! С днём рождения!
Ты Ангел!
Ты Легенда!
Ты автор моих любимых украинских песен!
Живи, Люби, Радуй нас!" - душевно написала Могилевская.
Фото: Наталья Могилевская и Ирина Билык (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Конечно же, такое фото не оставило поклонников равнодушными и они оставили много комментариев двум прекрасным певицам.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Напомним, именинница Ирина Билык сделала неожиданные признания о муже и сыне. При этом певица назвала себя "хитрой женой".