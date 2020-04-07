Моя любов: Могилевська розбурхала мережу пристрасним поцілунком з Білик

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Таким чином Наталія привітала подругу з ювілеєм

Наталя Могилевська не перестає вражати своїх шанувальників - так, днями співачка розбурхала мережу знімком у весільній сукні і фаті, викликавши хвилю чуток - втім, вона пояснила у підпису, що кадр був зроблений на зйомках тв-програми. Наступним фото в своєму Instagram артистка знову не на жарт завела фанів - адже вона показала свій пристрасний поцілунок в губи з примадонною української естради Іриною Білик!

Такий гарячий кадр Наталія опублікувала у зв'язку з ювілеєм своєї колеги по сцені і подруги - 6 квітня Білик виповнилося 50 років. На знімку обидві артистки в ефектних концертних костюмах з пір'ям - Білик з білими, а Могилевська з чорними.

Звичайно ж, Наталя залишила і теплі вітання іменинниці, назвавши її "своєю любов'ю".

"Моя Любов! З днем народження!

Ти Ангел!

Ти Легенда!

Ти автор моїх улюблених українських пісень!

Живи, Люби, Потіш нас!" - душевно написала Могилевська.

Фото: Наталя Могилевська та Ірина Білик (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Звичайно ж, таке фото не залишило байдужими шанувальників і вони залишили багато коментарів двом прекрасним співачкам.

Дві Королеви !!!

Дві Легенди! Кращі

Ой. Мало того, що без масок, так ще й поцілунок провакаційний. Ну, ну, ну. З днем народження.

Дві мегаталантливые Співачки. Мої вітання Ірині,з Ювілеєм

Вітаю, красоточки

Яке фото

Ви прекрасні. Пишаюся що в нашій країні є ви -

Дивчули

Огоооо

Що то зовсім не дружній поцілунок,дівчатка пустилися у всі тяжкі?

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, іменинниця Ірина Білик зробила несподівані визнання про чоловіка і сина. При цьому співачка назвала себе "хитрою дружиною".