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Моя любов: Могилевська розбурхала мережу пристрасним поцілунком з Білик

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.04.2020 - 09:56
Моя любов: Могилевська розбурхала мережу пристрасним поцілунком з Білик
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Таким чином Наталія привітала подругу з ювілеєм

Наталя Могилевська не перестає вражати своїх шанувальників - так, днями співачка розбурхала мережу знімком у весільній сукні і фаті, викликавши хвилю чуток - втім, вона пояснила у підпису, що кадр був зроблений на зйомках тв-програми. Наступним фото в своєму Instagram артистка знову не на жарт завела фанів - адже вона показала свій пристрасний поцілунок в губи з примадонною української естради Іриною Білик!

Такий гарячий кадр Наталія опублікувала у зв'язку з ювілеєм своєї колеги по сцені і подруги - 6 квітня Білик виповнилося 50 років. На знімку обидві артистки в ефектних концертних костюмах з пір'ям - Білик з білими, а Могилевська з чорними.

Звичайно ж, Наталя залишила і теплі вітання іменинниці, назвавши її "своєю любов'ю".

"Моя Любов! З днем народження!
Ти Ангел!
Ти Легенда!
Ти автор моїх улюблених українських пісень!
Живи, Люби, Потіш нас!" - душевно написала Могилевська.

Моя любов: Могилевська розбурхала мережу пристрасним поцілунком з Білик

Фото: Наталя Могилевська та Ірина Білик (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Звичайно ж, таке фото не залишило байдужими шанувальників і вони залишили багато коментарів двом прекрасним співачкам.

  • Дві Королеви !!!
  • Дві Легенди! Кращі
  • Ой. Мало того, що без масок, так ще й поцілунок провакаційний. Ну, ну, ну. З днем народження.
  • Дві мегаталантливые Співачки. Мої вітання Ірині,з Ювілеєм
  • Вітаю, красоточки
  • Яке фото
  • Ви прекрасні. Пишаюся що в нашій країні є ви -
  • Дивчули
  • Огоооо
  • Що то зовсім не дружній поцілунок,дівчатка пустилися у всі тяжкі?

Моя любов: Могилевська розбурхала мережу пристрасним поцілунком з Білик

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, іменинниця Ірина Білик зробила несподівані визнання про чоловіка і сина. При цьому співачка назвала себе "хитрою дружиною".

Хитра дружина: іменинниця Ірина Білик зробила несподівані зізнання про чоловіка і сина Ніжна наречена: Наталя Могилевська у весільній сукні та фаті розбурхала мережу
Новини України Ірина БіликНаталя Могилевська
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