"Морской волк": Потап похвастался среднеземноморским загаром на яхте

Певец неожиданно привлек поклонников к обсуждению заднего фона на фото
Звездное семейство Потапа и Насти Каменских "догуливают" свой медовый месяц в Италии и щедро делятся романтичными фото с живописных уголков Средиземноморья. Знаменитости отдыхают с шиком, так например, Потап разместил фото с белоснежной яхты, на котором видно, что продюсер сильно загорел и доволен отпуском.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Снимок сразу же прокомментировали наиболее ярые поклонники, отметив, что загар и футболка с игривым фламинго к лицу Потапу, да и в целом он смотрится на яхте очень органично.
Однако не только довольный и отдохнувший внешний вид знаменитости привлек внимание аудитории инстаграммеров, но и необычное судно, на фоне которого запечатлил себя исполнитель. В комментариях подписчики поделились соображениями, что это может быть за яхта и сколько она предположительно стоит.
Напомним, что самые романтичные фото с итальянских каникул на своей страничке размещает молодая супруга Потапа — Настя Каменских, недавно она опубликовала кадры прощания с Сардинией.
А еще, Настя Каменских делится многочисленными фото в купальнике, один из них — белоснежный, вызвал фурор среди поклонников.
А также, один образ знаменитой певицы NK напомнил фанатам египетскую царицу Клеопатру.