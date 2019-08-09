"Морський вовк": Потап похвалився среднеземноморскою засмагою на яхті

Зоряне сімейство Потапа і Насті Каменських закінчують свій медовий місяць в Італії і щедро діляться романтичними фото з мальовничих куточків Середземномор'я. Знаменитості відпочивають з шиком, так наприклад, Потап розмістив фото з білосніжної яхти, на якому видно, що продюсер сильно засмаг і задоволений відпусткою.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Знімок відразу ж прокоментували найбільш затяті шанувальники, зазначивши, що засмага і футболка з грайливим фламінго личить Потапу, так і в цілому він виглядає на яхті дуже органічно.

Морський вовк! Ось же він! - @serge_888 хороші у мене вчителі!

"Чоловіка можна білого" - тепер не котить

Красень чоловік, і не звертайте уваги на неадекватних, що пишуть гидоту - це заздрість, гарного відпочинку)))

Головне футболка з фламінго

Проте не тільки задоволений і відпочилий вигляд знаменитості привернув увагу аудиторії инстаграммерів, але і незвичайне судно, на тлі якого відобразив себе виконавець. В коментарях підписники поділилися міркуваннями, що це може бути за яхта і скільки вона приблизно коштує.

Хороший задній план за 450 мільйонів $$$

На задньому плані кораблик мільярдера Андрія Мельниченка. Це просто жесть

найбільша вітрильна яхта у світі. Якщо що)

Судно на задньому плані - це дичина якась))) Типо - відчуйте себе бомжами, навіть якщо проходите повз на власній яхті

Що за корабель ззаду?

Леха на тлі космічного корабля втрачається... Є куди рости... і я бажаю команді Потапа перемещатся на таких суднах... От прикольно буде...

Е..пті, міні Титанік

Нагадаємо, що найромантичніші фото з італійських канікул на своїй сторінці розміщує молода дружина Потапа — Настя Каменських, нещодавно вона опублікувала кадри прощання з Сардинією.

А ще, Настя Каменських ділиться численними фото в купальнику, один з них — білосніжний, викликав фурор серед шанувальників.

А також, один образ знаменитої співачки NK нагадав фанатам єгипетську царицю Клеопатру.