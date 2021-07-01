MONATIK поздравил любимую с "чугунной" свадьбой и показал их первый поцелуй

Так, Монатик показал первый поцелуй с любимой, который состоялся 13 лет назад на ее дне рождения. На снимке артист стоит на одном колене и целует девушку, при этом они оба одеты в костюмы персонажей мультфильмов.

Дмитрий и Ирина Монатик впервые поцеловались 13 лет назад (фото: instagram.com/monatik_official)

Сейчас пара жената уже 6 лет и отмечает "чугунную" свадьбу, а вместе они более 10 лет и растят двоих сыновей.

"13 лет тому назад, Луцк. Наш первый шуточный поцелуй на твоём 25-м дне рождения оказался совсем не шуткой! Спустя 3 года мы начали встречаться, говорить обо всем на свете, мечтать, смеяться до колик в животе. Начали верить друг в друга и вместе поверили, что есть хорошие, прекрасные люди в тогда ещё чужом и незнакомом Киеве. Сегодня ровно 6 лет назад мы стали семьей официально. Хотя, мне кажется, мы стали ей как раз после этого поцелуя! Ты подарила мне двух лучших пацанов, которыми я горжусь с каждым днём все больше. С каждым днём все сильнее восторгаясь тобой. Думал, искать буду целую жизнь... вот и нашёл... целую жизнь!!! Люблю тебя, @irinamonatik , прозрачно, безгранично и бесконечно. Свадьба чугунная - головы юные", - трогательно поздравил любимую женщину MONATIK.

В свою очередь Ирина опубликовала архивные фото с церемонии росписи. На снимках можно увидеть артиста в черном костюме и коричневой шляпе. А его любимая позировала в коротком облегающем платье белого цвета и высоких конверсах с букетом в руках.

Дмитрий и Ирина Монатик официально стали семьей 6 лет назад (фото: instagram.com/irinamonatik)

"Официальный день нашей семьи 01.07.2015! Нам официально 6 лет, а вместе мы уже целых 10 лет. @monatik_official люблю тебя, моя Вечность", - призналась в чувствах к мужу девушка.

Умиленные поклонники засыпали пару поздравлениями и теплыми пожеланиями в комментариях.