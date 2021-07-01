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MONATIK привітав кохану з "чавунним" весіллям і показав їх перший поцілунок

Автор: Марина Настевич

У четвер, 1 липня популярний український артист Дмитро Монатік (MONATIK) і його дружина Ірина святкують річницю весілля - в цей день шість років тому вони обмінялися клятвами вірності.

На честь важливої дати подружжя зворушливо привітали один одного в Instagram, а також поділилися раніше неопублікованими архівними фотографіями.

Так, Монатік показав перший поцілунок з коханою, який відбувся 13 років тому на її дні народження. На знімку артист стоїть на одному коліні і цілує дівчину, при цьому вони обидва одягнені в костюми персонажів мультфільмів.

Дмитро та Ірина Монатік вперше поцілувалися 13 років тому (фото: instagram.com/monatik_official)

Зараз пара одружена вже 6 років і відзначає "чавунне" весілля, а разом вони більше 10 років і ростять двох синів.

"13 років тому, Луцьк. Наш перший жартівливий поцілунок на твоєму 25-му дні народження виявився зовсім не жартом! Через 3 роки ми почали зустрічатися, говорити про все на світі, мріяти, сміятися до кольок в животі. Почали вірити один в одного і разом повірили, що є хороші, прекрасні люди в тоді ще чужому і незнайомому Києві. Сьогодні рівно 6 років тому ми стали сім'єю офіційно. Хоча, мені здається, ми стали нею якраз після цього поцілунку! Ти подарувала мені двох кращих пацанів, якими я пишаюся з кожним днем все більше. З кожним днем все сильніше захоплюючись тобою. Думав, шукати буду ціле життя... ось і знайшов... ціле життя!!! Люблю тебе, @irinamonatik, прозоро, безмежно і нескінченно. Весілля чавунне - голови юні", - зворушливо привітав кохану жінку MONATIK.

У свою чергу Ірина опублікувала архівні фото з церемонії розпису. На знімках можна побачити артиста в чорному костюмі і коричневому капелюсі. А його кохана позувала в короткій облягаючій сукні білого кольору і високих конверсах з букетом в руках.

Дмитро та Ірина Монатік офіційно стали родиною 6 років тому (фото: instagram.com/irinamonatik)

"Офіційний день нашої сім'ї 01.07.2015! Нам офіційно 6 років, а разом ми вже цілих 10 років. @monatik_official люблю тебе, моя вічність", - зізналася в почуттях до чоловіка дівчина.

Розчулені шанувальники засипали пару привітаннями і теплими побажаннями в коментарях.

  • От воно, справжнє кохання, мені здається ніхто не пише так про свою другу половинку, як Монатік. це просто захват
  • Як це круто...
  • Які чудові спогади!!! І найголовніше, як ви і написали, ви повірили один в одного!!! і вірите досі! це відбивається у ваших піснях і любові до глядача! Вітаю і бажаю довгих і щасливих років спільного життя
  • Ну які ж прекрасні
  • Вище щастя дарувати такі слова
  • Ну які ж ви... дай Бог вам прожити в любові, щасті і радості мінімум 100 років!!!
  • Найщиріші вітання!!! Ви нереально гарна пара!
  • О Боже, як це мило

Нагадаємо, раніше дружина Монатіка розчулила щасливими фото з дітьми і чоловіком з прогулянки по Києву. Подружжя довго приховували обличчя своїх синів, проте тепер частенько публікують фотографії з ними.

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MONATIKМонатик