MONATIK привітав кохану з "чавунним" весіллям і показав їх перший поцілунок

Так, Монатік показав перший поцілунок з коханою, який відбувся 13 років тому на її дні народження. На знімку артист стоїть на одному коліні і цілує дівчину, при цьому вони обидва одягнені в костюми персонажів мультфільмів.

Дмитро та Ірина Монатік вперше поцілувалися 13 років тому (фото: instagram.com/monatik_official)

Зараз пара одружена вже 6 років і відзначає "чавунне" весілля, а разом вони більше 10 років і ростять двох синів.

"13 років тому, Луцьк. Наш перший жартівливий поцілунок на твоєму 25-му дні народження виявився зовсім не жартом! Через 3 роки ми почали зустрічатися, говорити про все на світі, мріяти, сміятися до кольок в животі. Почали вірити один в одного і разом повірили, що є хороші, прекрасні люди в тоді ще чужому і незнайомому Києві. Сьогодні рівно 6 років тому ми стали сім'єю офіційно. Хоча, мені здається, ми стали нею якраз після цього поцілунку! Ти подарувала мені двох кращих пацанів, якими я пишаюся з кожним днем все більше. З кожним днем все сильніше захоплюючись тобою. Думав, шукати буду ціле життя... ось і знайшов... ціле життя!!! Люблю тебе, @irinamonatik, прозоро, безмежно і нескінченно. Весілля чавунне - голови юні", - зворушливо привітав кохану жінку MONATIK.

У свою чергу Ірина опублікувала архівні фото з церемонії розпису. На знімках можна побачити артиста в чорному костюмі і коричневому капелюсі. А його кохана позувала в короткій облягаючій сукні білого кольору і високих конверсах з букетом в руках.

Дмитро та Ірина Монатік офіційно стали родиною 6 років тому (фото: instagram.com/irinamonatik)

"Офіційний день нашої сім'ї 01.07.2015! Нам офіційно 6 років, а разом ми вже цілих 10 років. @monatik_official люблю тебе, моя вічність", - зізналася в почуттях до чоловіка дівчина.

Розчулені шанувальники засипали пару привітаннями і теплими побажаннями в коментарях.