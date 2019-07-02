"Мона Леся": Никитюк восхитила изысканным образом на фоне шедевра Да Винчи

Леся Никитюк продолжает наслаждаться "спонтанным" отдыхом в Италии, в городе Флоренция. Напомним, что украинская телеведущая отправилась в путешествие не просто так. Именно в Италии со дня на день должна состояться свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова. Никитюк также в списке гостей. Отметим, что Регина и Леся сдружились во время съемок шоу "Орел и Решка", в котором они были ведущими.

Пока поклонники звездной пары ждут от них трепетных новостей в виде фото и видео со свадьбы, Никитюк зря времени во Флоренции не теряет. Украинская телеведущая отправилась изучать красоты Флоренции. Леся уже показала несколько фото и видео со своего номера, детали своего образа, а также посетила картинную Галерею Уффици во Флоренции. Здесь телеведущая успела снять видео, а также сделать фото с уникальной картиной да Винчи — Mona Lisa.

Так, Никитюк поделилась историей создания картины. Говорят, что именно во Флоренции хранится "та самая" Мона Лиза.

"Специалисты утверждают, что это та самая Мона Лиза, которую написал Да Винчи на 10 лет ранее той, которая в Лувре!!!! Типа - молодая Мона Лиза!!! Лично я считаю, что это оригинал. Очень крутая картина!!! Как думаете, фейк или нет?" – пишет Никитюк.

Свой пост Леся сопроводила соответствующим фото.

Леся Никитюк во Флоренции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, на фото Никитюк позирует в воздушном летнем платье в полоску. Отмечается, что платье на Никитюк – от бренда SELF-PORTRAIT. А вот босоножки на низком каблучке – Fendi.

Поклонники Леси поспешили оставить свои отзывы под ее фото:

"Думаю, не фейк, как по мне, очень реалистично, а вообще мне кажеться, картина выглядит еще круче, потому, что возле нее стоит Леся Ивановна Никитюк)) Очень классная фотка"

"Mona Lesia"

"В мене така сама вдома веситть)) думаю фейк"

"Леся, Вы прекраснее картины!"

"Сошедшая с полотен Да Винчи, - Мона Леся.... Все остальное, - фейк!"

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Никитюк удивила поклонников неожиданной встречей с вице-губернатором Тосканы! Телеведущая даже записала короткое видео с ним, в котором он на итальянском обращается к украинцам. Никитюк также пригласила чиновника вновь посетить Украину и Киев в частности.