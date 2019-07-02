"Мона Леся": Нікітюк захопила вишуканим образом на тлі шедевра Да Вінчі

Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися "неочікуваним" відпочинком в Італії, в місті Флоренція. Нагадаємо, що українська телеведуча відправилася в подорож не просто так. Саме в Італії з дня на день має відбутися весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова. Нікітюк також у списку гостей. Зазначимо, що Регіна і Леся здружилися під час зйомок шоу "Орел і Решка", в якому вони були ведучими.

Поки шанувальники зіркової пари чекають від них животрепетних новин у вигляді фото та відео з весілля, Нікітюк даремно часу у Флоренції не втрачає. Українська телеведуча відправилася вивчати красу Флоренції. Леся вже показала декілька фото і відео зі свого номера, деталі свого образу, а також відвідала картинну Галерею Уффіці у Флоренції. Тут телеведуча встигла зняти відео, а також зробити фото з унікальною картиною да Вінчі — Mona Lisa.

Так, Нікітюк поділилася історією створення картини. Кажуть, що саме у Флоренції зберігається "та сама" Мона Ліза.

"Фахівці стверджують, що це та сама Мона Ліза, яку написав Да Вінчі на 10 років раніше тієї, яка в Луврі!!!! Типу - молода Мона Ліза!!! Особисто я вважаю, що це оригінал. Дуже крута картина!!! Як думаєте, фейк чи ні?" – пише Нікітюк.

Свій пост Леся супроводила відповідним фото.

Леся Нікітюк у Флоренції (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, на фото Нікітюк позує в повітряному літньому платті в смужку. Відзначається, що сукня на Нікітюк – від бренду SELF-PORTRAIT. А ось босоніжки на низькому каблуку – Fendi.

Прихильники Лесі поспішили залишити свої відгуки під її фото:

"Думаю, не фейк, як на мене, дуже реалістично, а взагалі мені здається, картина виглядає ще крутіше, тому, що біля неї стоїть Леся Іванівна Нікітюк)) Дуже класна фотка"

"Mona Lesia"

"В мене така сама вдома веситть)) думаю фейк"

"Леся, Ви прекрасніше картини!"

"Зійшла з полотен Да Вінчі, - Мона Леся Все інше, - фейк!"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Нікітюк здивувала шанувальників несподіваною зустріччю з віце-губернатором Тоскани! Телеведуча навіть записала коротке відео, в якому він на італійському звертається до українців. Нікітюк також запросила чиновника знову відвідати Україну і Київ зокрема.