"Мона Леся": Нікітюк захопила вишуканим образом на тлі шедевра Да Вінчі

Леся організувала собі культурну програму по Флоренції
Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися "неочікуваним" відпочинком в Італії, в місті Флоренція. Нагадаємо, що українська телеведуча відправилася в подорож не просто так. Саме в Італії з дня на день має відбутися весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова. Нікітюк також у списку гостей. Зазначимо, що Регіна і Леся здружилися під час зйомок шоу "Орел і Решка", в якому вони були ведучими.
Поки шанувальники зіркової пари чекають від них животрепетних новин у вигляді фото та відео з весілля, Нікітюк даремно часу у Флоренції не втрачає. Українська телеведуча відправилася вивчати красу Флоренції. Леся вже показала декілька фото і відео зі свого номера, деталі свого образу, а також відвідала картинну Галерею Уффіці у Флоренції. Тут телеведуча встигла зняти відео, а також зробити фото з унікальною картиною да Вінчі — Mona Lisa.
Так, Нікітюк поділилася історією створення картини. Кажуть, що саме у Флоренції зберігається "та сама" Мона Ліза.
"Фахівці стверджують, що це та сама Мона Ліза, яку написав Да Вінчі на 10 років раніше тієї, яка в Луврі!!!! Типу - молода Мона Ліза!!! Особисто я вважаю, що це оригінал. Дуже крута картина!!! Як думаєте, фейк чи ні?" – пише Нікітюк.
Свій пост Леся супроводила відповідним фото.
Леся Нікітюк у Флоренції (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
До речі, на фото Нікітюк позує в повітряному літньому платті в смужку. Відзначається, що сукня на Нікітюк – від бренду SELF-PORTRAIT. А ось босоніжки на низькому каблуку – Fendi.
Прихильники Лесі поспішили залишити свої відгуки під її фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
Нагадаємо, раніше Нікітюк здивувала шанувальників несподіваною зустріччю з віце-губернатором Тоскани! Телеведуча навіть записала коротке відео, в якому він на італійському звертається до українців. Нікітюк також запросила чиновника знову відвідати Україну і Київ зокрема.