Моментально деградирую: Тодоренко в ретро-образе порассуждала о проблемах современных родителей

Регина Тодоренко не скрывает, что много читает и интересуется вопросами воспитания детей, ведь для сыночка Майкла она хочет быть образцовой мамой. Ведущая даже запустила свій авторский проект "Регина+1", где вместе со специалистами дает советы родителям, как вырастить здорового и развитого во всех отношениях малыша. Она с удовольствием делится личными мыслями и наблюдениями с поклонниками. Например, ведущая застронула тему, стоит ли современным родителям идти в ногу со временем и осваивать новые тенденции, чтобы быть ближе к прогрессивным детям и разделять их увлечения и интересы.

Звезда "Орла и Решки" опубликовала фото, на котром запечатлена в эффектном ретро-образе – платье-миди с принтом polka dot и ковбойских сапогах. Ее волосы свободно спадают на плечи.

"Родителям необходимо немного устареть, чтобы уступить место детям" - это цитата из Книги #TheWojWay , Эстер Войджицки. Я впала в недоумение и была совсем несогласна с этим высказыванием, потому что быть современным - это мое кредо. Мне казалось, как только выпаду из информационного поля, перестану развиваться, моментально деградирую, потеряю нить с подрастающим прогрессивным поколением, которое уже на несколько шагов впереди. Очень страшно чего-то не успеть, очень не хочется быть outsiderОМ и устаревшим предком, над которым подсмеиваются дети за древность и мамонтизм мыслей - это во мне говорят мои комплексы (люблю бежать впереди паровоза). Но такой принцип жизни является утопическим, ведь когда родитель стремится быть во всем прогрессивнее, умнее, лучше ребенка, появляется дисбаланс в их отношениях. Поэтому-то и надо дать возможность детям научить нас чему-нибудь новому, поделиться необычным опытом, фьюжен-подходом к жизни. В противном случае, они всегда будут чувствовать себя подавленными, ущемленными, сомневающимися в себе и своих убеждениях. А мне-то этого совсем не хочется. И вот уже сейчас я готовлюсь к тому, что наш сын все-таки повзрослеет и, надеюсь, станет на голову выше своих родителей, будет образованней и круче, лучшей версией нас с Владом. Уже интересно посмотреть, как Михаил Владиславович начнет учить нас жизни и будет рассказывать, что наши методы воспитания - "это прошлый век". Для такого я готова устареть", - поделилась своими рассуждениями Регина.

Регина Тодоренко показала фотосессию в ретро-образе (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Также Регина показала, как наперегонки с ветром мчит в открытом ретро-авто, а ее волосы при этом развиваются. Акцент в макияже на губы с красной помадой.

"Люблю ретрокар! Когда я вырасту, у меня обязательно будет своя собственная коллекция таких машинок. Любите раритетный автомобиль?" - поинтересовалась она.

Регина Тодоренко прокатилась на раритетном авто (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что ранее романтичная Регина Тодоренко устроила эффектный фотосет в поле.