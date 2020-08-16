Моментально деградую: Тодоренко в ретро-образі поміркувала про проблеми сучасних батьків

Регіна Тодоренко не приховує, що багато читає і цікавиться питаннями виховання дітей, адже для синочка Майкла вона хоче бути зразковою матір'ю. Ведуча навіть запустила свой авторський проект "Регіна + 1", де разом з фахівцями дає поради батькам, як виростити здорового і розвиненого в усіх відношеннях малюка. Вона із задоволенням ділиться особистими думками і спостереженнями з шанувальниками.

Зірка "Орла та Решки" опублікувала фото, на якому відображена в ефектному ретро-образі - плаття-міді з принтом polka dot і ковбойських чоботях. Її волосся вільно спадає на плечі.

"Батькам необхідно трохи застаріти, щоб поступитися місцем дітям» - це цитата з Книги #TheWojWay, Естер Войджіцкі. Я впала в подив і була зовсім незгодна з цим висловлюванням, тому що бути сучасним - це моє кредо. Мені здавалося, як тільки випаду з інформаційного поля, перестану розвиватися, моментально деградую, втрачу нитку з підростаючим прогресивним поколінням, яке вже на кілька кроків попереду. Дуже страшно чогось не встигнути, дуже не хочеться бути outsiderОМ і застарілим предком, над яким підсміюються діти за старовину і мамонтизм думок - це в мені кажуть мої комплекси (люблю бігти попереду паровоза). Але такий принцип життя є утопічним, адже коли батько прагне бути у всьому прогресивніше, розумніші, краще дитину, з'являється дисбаланс в їх відносинах. Тому-то і треба дати можливість дітям навчити нас чогось нового, поділитися незвичайним досвідом, фьюжен-підходом до життя. В іншому випадку, вони завжди будуть відчувати себе пригніченими, ущемленими, що сумніваються в собі і своїх переконаннях. А мені цього зовсім не хочеться. І ось вже зараз я готуюся до того, що наш син все-таки подорослішає і, сподіваюся, стане на голову вище своїх батьків, буде образованней і крутіше, кращої версією нас з Владом. Вже цікаво подивитися, як Михайло Владиславович почне вчити нас життю і буде розповідати, що наші методи виховання - "це минуле століття". Для такого я готова застаріти", - поділилася своїми міркуваннями Регіна.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Також Регіна показала, як наввипередки з вітром мчить у відкритому ретро-авто, а її волосся при цьому розвиваються. Акцент в макіяжі - на губи з червоною помадою.

"Люблю ретрокар! Коли я виросту, у мене обов'язково буде своя власна колекція таких машинок. Любіть раритетний автомобіль?" - поцікавилася вона.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що раніше романтична Регіна Тодоренко влаштувала ефектний фотосет в поле.