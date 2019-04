Молодая жена Николая Тищенко с размахом отпраздновала день рождения (фото)

Известный украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко устроил своей любимой жене Алле Барановской роскошный праздник. На днях экс-модели и бизнесвумен исполнилось 24 года, и хотя дата была и не круглая, отметили ее с размахом в одном из ресторанов Тищенко.

Сначала Алла показала милое домашнее фото, где на подоконнике было выложено слово LOVE (Любовь).

"Утро счастливой женщины, которой сегодня исполняется 24. Муж и сын и Родители поздравили первыми. Спасибо всем за смс и звонки! Обещаю на все ответить и всем перезвонить! P.s. getting ready for my secret eden party..." - написала Барановская.

Фото: (instagram.com/allabonya)

После чего показала свой образ для вечеринки на очаровательном фото с двухлетним сыночком Давидом. Девушка выбрала белое мини-платье с длинным рукавом и широким поясом, которое дополнила босоножками на шпильке и крупными серьгами, а волосы уложила красивыми локонами.

"Я очень счастлива. Спасибо всем, кто был рядом! Пояс, который сделал этот образ нереальным!" - поделилась Алла.

Фото: Алла Барановская с сыном (instagram.com/allabonya)

Она также показала фото с вечеринки, где для нее устроили настоящий райский сад с золотыми птицами и множеством цветов. Барановскую поздравил любимый мужчина, а также многочисленные друзья, среди которых была и телеведущая Леся Никитюк.

"Спасибо тебе за все! Мой любимый муж! Моя опора и мой мотиватор! Я тебя люблю", - прокомментировала девушка фото, на котором они трогательно целуются с супругом.

Фото: Алла Барановская и Николай Тищенко (instagram.com/allabonya)

На своей странице в Instagram Тищенко также опубликовал совместное фото и поздравил любимую с праздником.

"С днем рождения! Моя Алла! И за что мне такое счастье?" - написал мужчина.

Фото: Алла Барановская и Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko

Некоторые фото бизнесвумен также выложила в "историях" своего аккаунта.

Фото: (instagram.com/allabonya)

Пользователи сети выразили свои эмоции в комментариях под публикацией Аллы.

"Счастливые глаза Жены - подтверждение, что Мужчина Любит и Восхищается"

"Самая роскошная пара"

"Красотулька! Мужу повезло! Счастья вам и сыночку вашему!"

"Прекрасные"

"Боже, сколько цветов. это вообще законно?!"

"Вы очень красивые! Счастья вам огромного!!!!"

"Какая прекрасная семья! Счастья вам!"

"Алла!!! Ты потрясающая!! Счастья и здоровья всей вашей красивой семье"

Напомним, ранее жена Николая Тищенко Алла Барановская похвасталась идеальной фигурой в total black образе.

К слову, Алла Барановская поделилась своим мнением о роли женщины в семейной жизни и отношениях.