Молодая жена Николая Тищенко с размахом отпраздновала день рождения (фото)

Алле Барановской исполнилось 24 года
Известный украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко устроил своей любимой жене Алле Барановской роскошный праздник. На днях экс-модели и бизнесвумен исполнилось 24 года, и хотя дата была и не круглая, отметили ее с размахом в одном из ресторанов Тищенко.
Сначала Алла показала милое домашнее фото, где на подоконнике было выложено слово LOVE (Любовь).
"Утро счастливой женщины, которой сегодня исполняется 24. Муж и сын и Родители поздравили первыми. Спасибо всем за смс и звонки! Обещаю на все ответить и всем перезвонить! P.s. getting ready for my secret eden party..." - написала Барановская.
Фото: (instagram.com/allabonya)
После чего показала свой образ для вечеринки на очаровательном фото с двухлетним сыночком Давидом. Девушка выбрала белое мини-платье с длинным рукавом и широким поясом, которое дополнила босоножками на шпильке и крупными серьгами, а волосы уложила красивыми локонами.
"Я очень счастлива. Спасибо всем, кто был рядом! Пояс, который сделал этот образ нереальным!" - поделилась Алла.
Фото: Алла Барановская с сыном (instagram.com/allabonya)
Она также показала фото с вечеринки, где для нее устроили настоящий райский сад с золотыми птицами и множеством цветов. Барановскую поздравил любимый мужчина, а также многочисленные друзья, среди которых была и телеведущая Леся Никитюк.
"Спасибо тебе за все! Мой любимый муж! Моя опора и мой мотиватор! Я тебя люблю", - прокомментировала девушка фото, на котором они трогательно целуются с супругом.
Фото: Алла Барановская и Николай Тищенко (instagram.com/allabonya)
На своей странице в Instagram Тищенко также опубликовал совместное фото и поздравил любимую с праздником.
"С днем рождения! Моя Алла! И за что мне такое счастье?" - написал мужчина.
Фото: Алла Барановская и Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko
Некоторые фото бизнесвумен также выложила в "историях" своего аккаунта.
Фото: (instagram.com/allabonya)
Пользователи сети выразили свои эмоции в комментариях под публикацией Аллы.
Напомним, ранее жена Николая Тищенко Алла Барановская похвасталась идеальной фигурой в total black образе.
К слову, Алла Барановская поделилась своим мнением о роли женщины в семейной жизни и отношениях.