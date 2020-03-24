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"Не все нормально с психикой": молодая невеста Виктора Павлика рассказала об отце банкроте

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2020 - 15:44
"Не все нормально с психикой": молодая невеста Виктора Павлика рассказала об отце банкроте
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Екатерина Репяхова решилась на новое откровение

Недавно на странице молодой невесты певца Виктора Павлика Екатерины Репяховой появилась фраза «Дом, в котором не суждено жить». Почему девушка написала это, стало известно в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала подробности финансового положения своего отца.

«Это дом моего папы, – призналась Екатерина Репяхова. – К сожалению, он стал банкротом, заложил дом в банк, и у нас его забрали. Мама в квартире, а папа – не знаю где».

Остаться без крыши над головой – это не единственная проблема в ее жизни. Оказывается, родной человек время от времени напоминает о себе, угрожая дочери.

«У него не все нормально с психикой, – сказала об отце Екатерина Репяхова. – Он ненавидит своих детей, пытается забрать все, что у нас есть. Он называет маму ненормальной. Пишет на нее в прокуратуру, находит какие-то документы 10-летний давности, пытается ее в чем-то обвинять. Здоровый человек такого не сделает».

У родителей Екатерины Репяховой раньше было общее дело, теперь отец пытается ее обвинить и угрожает детям.

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Новости Украины Виктор Павлик
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