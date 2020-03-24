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Не все нормально з психікою": молода наречена Віктора Павлика розповіла про батька банкрута

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2020 - 15:44
Не все нормально з психікою": молода наречена Віктора Павлика розповіла про батька банкрута
Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина Репяхова зважилася на нове одкровення

Нещодавно на сторінці молодої нареченої співака Віктора Павліка Катерини Реп’яхової з'явилася фраза «Будинок, в якому не судилося жити». Чому дівчина написала це, стало відомо в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Наречена Віктора Павлика Катерина Реп’яхова розповіла подробиці фінансового становища свого батька.

«Це будинок мого тата, - зізналася Катерина Репяхова. - На жаль, він став банкрутом, заклав будинок в банк, і у нас його забрали. Мама в квартирі, а тато - не знаю де».

Залишитися без даху над головою - це не єдина проблема в її житті. Виявляється, рідна людина час від часу нагадує про себе, погрожуючи дочці.

«У нього не все нормально з психікою, - сказала про батька Катерина Реп’яхова. - Він ненавидить своїх дітей, намагається забрати все, що у нас є. Він називає маму ненормальною. Пише на неї у прокуратуру, знаходить якісь документи 10-річний давності, намагається її в чомусь звинувачувати. Здорова людина такого не зробить».

У батьків Катерини Реп’яхової раніше була спільна справа, тепер батько намагається її звинуватити і погрожує дітям.

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Новини України Виктор Павлик
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