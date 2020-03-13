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Найду лучше: невеста Виктора Павлика всколыхнула заявлением о нем и его бывших женах

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.03.2020 - 16:36
Найду лучше: невеста Виктора Павлика всколыхнула заявлением о нем и его бывших женах
Виктор Павлик с невестой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Екатерина Рпьяхова резко ответила критикам в сети

Виктор Павлик и его невеста, 25-летняя Екатерина Репьяхова готовятся к свадьбе, которая должна состоятся уже этим летом. Счастливая невеста выбирает платье. Но не забывает отбиваться от критиков в сети, которые ставят под сомнение искренность отношений в паре с существенной разницей в возрасте и обвиняют девушку в том, что она увела певца из семьи. Екатерине надоело молчать, и под одним из последних постов она нашлась, что ответить.

Так, девушка поделилась комментарием своего избранника для одного из украинских изданий, где он подробно рассказал, какие изменения произошли в его жизни с появлением Екатерины.

"Ось так відповів ВП:
- не катався на лижах в Альпах
- не працював так багато
- не поспішав додому
- не готувався до весілля
- не відчував в собі стільки сили
- не мав такого натхнення для творчості
- не ходив так часто в кіно та просто гуляти
- не пив еспресо
- не був так багато часу тверезим
- не подорожував Европою не по роботі", - заявил Виктор журналистам.

Найду лучше: невеста Виктора Павлика всколыхнула заявлением о нем и его бывших женах

Виктор Павлик с невестой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Но не всем понравились откровения певца. Так, одна из пользовательниц сети написала под постом: "А что ему мешало делать это все со своей женой? На чужих слезах счастья не построишь!"

"А при чому тут взагалі колишня дружина одна чи інша? Будь-які розставання не обходяться без сліз, так давайте весь світ перестане жити. Віктор так само залишав другу свою дружину, заради третьої і що? Це їм завадило прожити 20 прекрасних років разом. Не пишіть дурниць, коли нічого не знаєте", - ответила ей невеста артиста.

Тогда подписчица девушку предостерегла ее: любвеобильный певец может бросить ее ради пятой избранницы. "Напугали. Ну і чудово. Знайду кращого значить, якщо залише", - нашлась Екатерина.

Скриншот комментариев

Ранее Виктор Павлик ответил хейтерам в сети, которые упрекнули его из-за существенной разницы в возрасте с молодой возлюбленной.

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Новости Украины Виктор Павлик
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