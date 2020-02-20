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Молниеносные перевоплощения: модная Каменских призналась в своей слабости

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.02.2020 - 10:35
Молниеносные перевоплощения: модная Каменских призналась в своей слабости
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Певица показала свои стильные перевоплощения

Настя Каменских открыто признается, что обожает шоппинг. У певицы много эффектных нарядов в гардеробе: как сценических, так и трендовых повседневных. К тому же, артистка привыкла всегда быть на высоте и тщательно следит за собой – даже на отдыхе она предпочитает делать макияж. Так, Настя не на шутку увлеклась приложением TikTok и снимает короткие видео, в которых молниеносно меняет наряды и образы. На последнем видео она показала, как примеряет различные перчатки.

Так, задорная Настя позирует в трендовом вязаном объемном зеленом свитере. Она демонстрирует на руке различные перчатки и митенки. Певица распустила блестящие волосы и уложила их в объемную прическу. Макияж – максимально естественный.

"Голосуй 1, 2, 3 или 4?" - спросила она у подписчиков в Instagram и оставила хэштег #fashionaddicted (одержимая модой).

Поклонники поспешили оценить образ звезды – от них не укрылась ни одна деталь.

  • Вони всі красиві
  • Крутая, люблю тебя очень
  • Настюха позитивчик
  • Вона як завжди, на висоті
  • Любовь делает вас счастливой и очень красивой, расцвела как роза
  • Красивый цвет волос, вам идет
  • 1 - под свитер, а 2, 4 - всегда круто

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских соблазнила эффектными образами, в которых появилась в новом клипе на зажигательную композицию "Lollipop", записанную совместно с популярным испанским исполнителем Juan Magan. Она появилась в кадре в кружевном боди, кожаном платье-мини оттенка маджента и в наряде с перьями.

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Новости Украины Настя Каменских
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