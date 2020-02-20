Блискавичні перевтілення: модна Каменських зізналася у своїй слабкості

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Співачка показала свої стильні перевтілення

Настя Каменських відкрито зізнається, що обожнює шопінг. У співачки багато ефектних нарядів в гардеробі як сценічних, так і трендових повсякденних. До того ж, артистка звикла завжди бути на висоті і ретельно стежить за собою – навіть на відпочинку вона любить робити макіяж. Так, Настя не на жарт захопилася додатком TikTok і знімає короткі відео, де блискавично змінює вбрання й образи. На останньому відео вона показала, як приміряє різні рукавички.

Так, весела Настя позує в трендовому в'язаному об'ємному зеленому светрі. Вона демонструє на руці різні рукавички та мітенки. Співачка розпустила блискуче волосся і уклала його в об'ємну зачіску. Макіяж – максимально природний.

"Голосуй 1, 2, 3 або 4?" - запитала вона у підписників в Instagram і залишила хештег #fashionaddicted (одержима модою).

Шанувальники поспішили оцінити образ зірки – від них не сховалася жодна деталь.

Вони всі красиві

Крута, люблю тебе дуже

Настюха позитивчик

Вона як завжди, на висоті

Любов робить вас щасливою і дуже вродливою, як троянда розцвіла

Красивий колір волосся, вам личить

1 - під светр, а 2, 4 - завжди круто

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських спокусила ефектними образами, в яких з'явилася в новому кліпі на запальну композицію "Lollipop", записану спільно з популярним іспанським виконавцем Juan Magan. Вона з'явилася в кадрі в мереживному боді, шкіряній сукні-міні відтінку маджента і у вбранні з пір'ям.