С мокрыми волосами и без макияжа: Настя Каменских показала свой завтрак

Певица зарядила поклонников дозой утреннего позитива
Настя Каменских любит общаться с поклонниками и делиться с ними полезными советами и моментами из своей жизни. При этом певица призналась, что давно выработала иммунитет против критики в сети и просто старается не читать комментарии. На новом снимке в своем Instagram артистка показала свое расслабленное утро выходного дня.
На фото Настя запечатлена в простой белой футболке, без грамма макияжа на лице и с влажными растрепанными волосами - вероятно, она только что вышла из душа. В руках звезда держит тарелку со своим завтраком - нарезанными кусочками фруктов и ягодами.
При этом исполнительница лучезарно улыбается на камеру.
Настя Каменских покорила счастливым утренним фото без макияжа (фото: instagram.com/kamenskux)
"Класный завтрак = классное настроение! Желаю вам провести эти выходные круто и интересно! А я уже позавтракала и бегу по своим делам - день обещает быть очень насыщенным", - поделилась с фанами Каменских.
В комментариях певице желают приятного аппетита и восхищаются ее натуральной красотой.
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских высказалась о хейте и озвучила свою заветную мечту.
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