ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

С мокрыми волосами и без макияжа: Настя Каменских показала свой завтрак

Автор: Марина Настевич

Певица зарядила поклонников дозой утреннего позитива

Настя Каменских любит общаться с поклонниками и делиться с ними полезными советами и моментами из своей жизни. При этом певица призналась, что давно выработала иммунитет против критики в сети и просто старается не читать комментарии. На новом снимке в своем Instagram артистка показала свое расслабленное утро выходного дня.

На фото Настя запечатлена в простой белой футболке, без грамма макияжа на лице и с влажными растрепанными волосами - вероятно, она только что вышла из душа. В руках звезда держит тарелку со своим завтраком - нарезанными кусочками фруктов и ягодами.

При этом исполнительница лучезарно улыбается на камеру.

Настя Каменских покорила счастливым утренним фото без макияжа (фото: instagram.com/kamenskux)

"Класный завтрак = классное настроение! Желаю вам провести эти выходные круто и интересно! А я уже позавтракала и бегу по своим делам - день обещает быть очень насыщенным", - поделилась с фанами Каменских.

В комментариях певице желают приятного аппетита и восхищаются ее натуральной красотой.

  • Ухх яка красотка
  • Красуня
  • Люблю такие завтраки, это сила и ритм дня.
  • красота ням еда
  • Приятного апетита настюша!!!
  • Одни фрукты - это неправильно
  • Нереально красива
  • Вау , очень аппетитный завтрак. А вы как всегда красотка
  • Завтрак действительно классный и очень полезный. Хороших выходных
  • Нехилый завтрак!!!
  • Диетический завтрак и вкусно
  • Настюша така сонячна. Це фото заряджене на тепло і любов до ранків і сніданків

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских высказалась о хейте и озвучила свою заветную мечту.

Мы также сообщали, что Настя Каменских высказалась о доверии в семье и раскрыла ранее неизвестные детали о свадьбе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Настя Каменскихобраз