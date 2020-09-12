З мокрим волоссям і без макіяжу: Настя Каменських показала свій сніданок

Настя Каменських любить спілкуватися з шанувальниками і ділитися з ними корисними порадами і моментами зі свого життя. При цьому співачка зізналася, що давно виробила імунітет проти критики в мережі і просто намагається не читати коментарі. На новому знімку в своєму Instagram артистка показала свій розслаблений ранок вихідного дня.

На фото Настя відображена в простій білій футболці, без грама макіяжу на обличчі і з вологим розпатланим волоссям - ймовірно, вона тільки що вийшла з душу. В руках зірка тримає тарілку зі своїм сніданком - нарізаними шматочками фруктів і ягодами.

При цьому виконавиця променисто посміхається на камеру.

Настя Каменських підкорила щасливим ранковим фото без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)

"Класний сніданок = класний настрій! Бажаю вам провести ці вихідні круто і цікаво! А я вже поснідала і біжу по своїх справах - день обіцяє бути дуже насиченим", - поділилася з фанами Каменських.

В коментарях співачці бажають приємного апетиту і захоплюються її натуральною красою.

Ухх яка красуня

Красуня

Люблю такі сніданки, це сила і ритм дня.

краса ням їжа

Смачного настуню!!!

Одні фрукти - це неправильно

Нереально красива

Вау , дуже апетитний сніданок. А ви як завжди красуня

Сніданок дійсно класний і дуже корисний. Хороших вихідних

Добрячий сніданок!!!

Дієтичний сніданок і смачно

Настюша така сонячна. Це фото заряджене на тепло і любов до ранків і сніданків

Скріншот коментарів

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