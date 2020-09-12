З мокрим волоссям і без макіяжу: Настя Каменських показала свій сніданок

Співачка зарядила шанувальників дозою ранкового позитиву
Настя Каменських любить спілкуватися з шанувальниками і ділитися з ними корисними порадами і моментами зі свого життя. При цьому співачка зізналася, що давно виробила імунітет проти критики в мережі і просто намагається не читати коментарі. На новому знімку в своєму Instagram артистка показала свій розслаблений ранок вихідного дня.
На фото Настя відображена в простій білій футболці, без грама макіяжу на обличчі і з вологим розпатланим волоссям - ймовірно, вона тільки що вийшла з душу. В руках зірка тримає тарілку зі своїм сніданком - нарізаними шматочками фруктів і ягодами.
При цьому виконавиця променисто посміхається на камеру.
Настя Каменських підкорила щасливим ранковим фото без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)
"Класний сніданок = класний настрій! Бажаю вам провести ці вихідні круто і цікаво! А я вже поснідала і біжу по своїх справах - день обіцяє бути дуже насиченим", - поділилася з фанами Каменських.
В коментарях співачці бажають приємного апетиту і захоплюються її натуральною красою.
Скріншот коментарів
Раніше Настя Каменських висловилася про хейт і озвучила свою заповітну мрію.
Ми також повідомляли, що Настя Каменських висловилася про довіру в сім'ї і розкрила раніше невідомі деталі про весілля.