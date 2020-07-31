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Мокрая и сексуальная: полуголая Настя Каменских соблазнила Потапа танцами и фото из душа

 

Певица показала свои сочные формы со всех сторон

Настя Каменских улетела в Турцию, где успешно совмещает выступления и отдых. Певица пользуется возможностью покрасоваться в купальниках и отдохнуть на пляже после вечерних концертов. Конечно же, это отличный повод побаловать поклонников горячим контентом!

Так, украинская исполнительница позировала в белоснежном бикини с лифом и трусиками с высоким вырезом – одна из любимых моделей артистки. Она соблазнительно станцевала перед зеркалом под зажигательный трек группы своего мужа Потапа - MOZGI - Chica Bamboni. Она продемонстрировала плавные движения покатыми бедрами, а ее игривое настроение чувствовалось даже через экран.

"Я бываю разной", - с уверенностью заявила Настя. Поклонники не смогли сдержать своих эмоций – певицу искупали в комплиментах.

Купальник и грубые кроссовки: Настя Каменских похвасталась необычным луком

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Скриншот комментариев

Потап разместил на свое странице видео жены и назвал ее "моя chicabamboni". Настя же оставила под постом мужа сердечки.

Скриншот комментариев

Позже Настя показала провокационную серию снимков под душем. Мокрая красотка позировала в черном раздельном купальнике. "Хотите немного остыть?" - задала провокационный вопрос звезда своим подписчикам.

Ранее Настя Каменских вместе с девушками из шоу-балета покорила стройностью форм.

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