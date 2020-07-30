Купальник и грубые кроссовки: Настя Каменских похвасталась необычным луком

Счастливая певица показала, как релаксирует в гамаке
Настя Каменских отправилась в жаркую Турцию, где виртуозно совмещает работу и отдых. Певица дает выступления в разных локациях, а попутно успевает отдохнуть на море и выгулять эффектные купальники. Звездная красотка регулярно радует поклонников новыми жаркими фото в своем Instagram, восхищая стройной фигурой.
А на свежих кадрах Настя продемонстрировала несколько необычный пляжный лук. На снимках артистка лежит на подушках в гамаке, при этом на ней слитный белый купальник с трендовой в этом сезоне шнуровкой на груди и грубые белые кроссовки на платформе.
Счастливая Каменских подставила лицо солнцу и закрыла глаза.
Она также сделала фото в зеркале в данном аутфите, дополнив его черным парео.
Настя Каменских удивила необычным пляжным образом (фото: instagram.com/kamenskux)
Фолловеры не остались равнодушными и засыпали Настю восхищенными комментариями.
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских в бикини показала своих горячих шоу-герлз и соблазнила фото в одном халате.