Купальник и грубые кроссовки: Настя Каменских похвасталась необычным луком

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Счастливая певица показала, как релаксирует в гамаке

Настя Каменских отправилась в жаркую Турцию, где виртуозно совмещает работу и отдых. Певица дает выступления в разных локациях, а попутно успевает отдохнуть на море и выгулять эффектные купальники. Звездная красотка регулярно радует поклонников новыми жаркими фото в своем Instagram, восхищая стройной фигурой.

А на свежих кадрах Настя продемонстрировала несколько необычный пляжный лук. На снимках артистка лежит на подушках в гамаке, при этом на ней слитный белый купальник с трендовой в этом сезоне шнуровкой на груди и грубые белые кроссовки на платформе.

Счастливая Каменских подставила лицо солнцу и закрыла глаза.

Она также сделала фото в зеркале в данном аутфите, дополнив его черным парео.

Настя Каменских удивила необычным пляжным образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры не остались равнодушными и засыпали Настю восхищенными комментариями.

Какая Вы крутая! Дисциплинированная, с силой воли. Так похудели. Просто супер

Я так поняла, это самые любимые кросы Насти)

Все фото с ног сшибательные

Какая прелесть

Я проста восхищаюсь твоим телом

а в кроссовках не жарко ? просто тоже сейчас планирую их надевать

Класс, Настя- Красиво

Нереальная

Тебя солнышко прямо Целует

Какая красивая

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских в бикини показала своих горячих шоу-герлз и соблазнила фото в одном халате.