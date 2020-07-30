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Купальник и грубые кроссовки: Настя Каменских похвасталась необычным луком

Четверг 30 июля 2020 14:35
Купальник и грубые кроссовки: Настя Каменских похвасталась необычным луком
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Счастливая певица показала, как релаксирует в гамаке

Настя Каменских отправилась в жаркую Турцию, где виртуозно совмещает работу и отдых. Певица дает выступления в разных локациях, а попутно успевает отдохнуть на море и выгулять эффектные купальники. Звездная красотка регулярно радует поклонников новыми жаркими фото в своем Instagram, восхищая стройной фигурой.

А на свежих кадрах Настя продемонстрировала несколько необычный пляжный лук. На снимках артистка лежит на подушках в гамаке, при этом на ней слитный белый купальник с трендовой в этом сезоне шнуровкой на груди и грубые белые кроссовки на платформе.

Счастливая Каменских подставила лицо солнцу и закрыла глаза.

Купальник и грубые кроссовки: Настя Каменских похвасталась необычным лукомКупальник и грубые кроссовки: Настя Каменских похвасталась необычным луком

Она также сделала фото в зеркале в данном аутфите, дополнив его черным парео.

Купальник и грубые кроссовки: Настя Каменских похвасталась необычным луком

Настя Каменских удивила необычным пляжным образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры не остались равнодушными и засыпали Настю восхищенными комментариями.

  • Какая Вы крутая! Дисциплинированная, с силой воли. Так похудели. Просто супер
  • Я так поняла, это самые любимые кросы Насти)
  • Все фото с ног сшибательные
  • Какая прелесть
  • Я проста восхищаюсь твоим телом
  • а в кроссовках не жарко ? просто тоже сейчас планирую их надевать
  • Класс, Настя- Красиво
  • Нереальная
  • Тебя солнышко прямо Целует
  • Какая красивая

Купальник и грубые кроссовки: Настя Каменских похвасталась необычным луком

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских в бикини показала своих горячих шоу-герлз и соблазнила фото в одном халате.

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