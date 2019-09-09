"Мои ляли": Ефросинина с сыном неожиданно растрогала Лесю Никитюк

Маша Ефросинина за прошедшие выходные, кажется, успела все! Вместе с Сергеем Притулой она провела масштабный концерт на Олимпийском стадионе и сменила несколько роскошных нарядов, а также не упустила возможности уделить время семье. Телеведущая решила совместить приятное с полезным – отправиться на киевский осенний маркет "Кураж Базар" за книгами и провести время в кругу близких.

Так, теледива опубликовала в instagram фото с сыном Александром и похвасталась своим "уловом" - книгами для личной библиотеки. Маша одета легко, непринужденно и подчеркнуто стильно - ассиметричная джинсовая рубашка с контрастной белой строчкой, белые бриджи, небольшая аккуратная сумочка через плечо. В качестве аксессуаров – солнечные очки и парочка браслетов. Александр прижался к модной звездной маме, а она слегка приобняла мальчика.

Душевный семейный кадр тут же оценила коллега Маши, Леся Никитюк, которая сейчас колесит по Украине в рамках нового тревел-шоу и делится фото на фоне различных достопримечательностей.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Ляли мои", - с умилением написала она. Маша отправила в ответ и знак благодарности смайлы в виде сердечек.

Скриншот комментариев

В комментариях поклонники сделали комплименты звезде и поделились впечатлениями от прочтения некоторых книг, которые она выбрала. Также они попросила теледиву сделать обзор любимой литературы.

Красавица

Вы уже один раз делали в "моей 5-ке" рассказ/совет о книга. Не хотите сделать а-ля второй дубль?

Машенька, очень вас уважаю, вы большая труженица. Красавица и замечательная мамочка. Здоровья всей вашей семье!

Круто

Полицейский Саса без формы?

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Ефросинина поделилась личной историей о том, что в юности врачи поставили ей неутешительный диагноз - бесплодие. К счастью, они ошиблись, и сейчас ведущая - мама двоих детей.