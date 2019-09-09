"Мої лялі": Єфросиніна з сином несподівано зворушила Лесю Никитюк

Маша Єфросиніна за минулі вихідні, здається, встигла все! Разом з Сергієм Притулою вона провела масштабний концерт на Олімпійському стадіоні і змінила кілька розкішних нарядів, а також не упустила можливості приділити час сім'ї. Телеведуча вирішила поєднати приємне з корисним – відправитися на київський осінній маркет "Кураж Базар" за книгами і провести час у колі близьких.

Так, теледіва опублікувала в instagram фото з сином Олександром і похвалилася своїм "уловом" - книгами для особистої бібліотеки. Маша одягнена легко, невимушено і підкреслено стильно - асиметрична джинсова сорочка з контрастною білою строчкою, білі бриджі, невелика акуратна сумочка через плече. В якості аксесуарів – сонячні окуляри і парочка браслетів. Олександр притиснувся до модної зіркової мами, а вона злегка обійняла хлопчика.

Душевний сімейний кадр відразу оцінила колега Маші, Леся Нікітюк, яка зараз їздить по Україні в рамках нового тревел-шоу і ділиться фото на фоні різних пам'яток.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Мої лялі", - розчулено написала вона. Маша відправила у відповідь і знак подяки смайли у вигляді сердечок.

Скріншот коментарів

В коментарях шанувальники зробили компліменти зірці і поділилися враженнями від прочитання деяких книг, які вона вибрала. Також вони попросила теледіву зробити огляд улюбленої літератури.

Красуня

Ви вже один раз робили в "моєї 5-ке" розповідь/пораду про книга. Не хочете зробити а-ля другий дубль?

Машенька, дуже вас поважаю, ви велика трудівниця. Красуня і чудова матуся. Здоров'я всій вашій родині!

Круто

Поліцейський Саса без форми?

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна поділилася особистою історією про те, що в юності лікарі поставили їй невтішний діагноз - безпліддя. На щастя, вони помилилися, і зараз ведуча - мама двох дітей.