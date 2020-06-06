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Не могу выбрать: племянница Софии Ротару покрасовалась в свадебных нарядах

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.06.2020 - 13:06
Не могу выбрать: племянница Софии Ротару покрасовалась в свадебных нарядах
Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Девушка отменила пышную свадьбу, но на роспись хочет надеть белое платье

Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay должна была в начале июня сыграть пышную свадьбу со своим возлюбленным. Однако из-за неожиданной смерти отца девушки в конце марта они решили отменить торжество, а просто расписаться. При этом артистка хочет пойти на регистрацию брака в свадебном платье и активно выбирает наряд - однако это оказалось не так и просто!

В разделе сториз своего Instagram Соня выложила целую подборку вариантов наряда невесты, которые она примерила в свадебном салоне. Девушка призналась, что никак не может определиться с выбором, и попросила помощи у подписчиков.

"Я не знаю, как выбрать. На самом деле это очень сложно. Помогите", - говорит певица.

Не могу выбрать: племянница Софии Ротару покрасовалась в свадебных нарядах

Она предстала на снимках в платьях разных фасонов и стилей - классических с корсетом, облегающие по фигуре, воздушные и летящие наряды, с фатой и без, а некоторые из них - с длинным шлейфом и оголенной спиной.

Не могу выбрать: племянница Софии Ротару покрасовалась в свадебных нарядахНе могу выбрать: племянница Софии Ротару покрасовалась в свадебных нарядах

Невеста призналась, что просто запуталась в этой красоте!

Не могу выбрать: племянница Софии Ротару покрасовалась в свадебных нарядах

К сожалению, в сториз не видно комментарии пользователей сети, так что неизвестно, что больше пришлось по душе фолловерам артистки.

Не могу выбрать: племянница Софии Ротару покрасовалась в свадебных нарядах

Sonya Kay выбирает свадебное платье (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Напомним, что о помолвке Соня объявила в середине ноября прошлого года. Девушка ответила "да" на предложение руки и сердца всего через 5 месяцев после знакомства с будущим мужем. Имя и личность своего избранника певица не раскрывает, но известно, что он младше нее на три года и профессионально занимается хоккеем.

Отметим, что Sonya Kay в канун свадьбы посвятила избраннику лирическую песню.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Ротарусвадьба
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