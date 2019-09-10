Так могли единицы: Ольга Фреймут поразила танцем 13-летней дочери (видео)

Ольга Фреймут, которая недавно поразила схожестью с мужем, не часто делится с многотысячной армией поклонников деталями своей личной жизни. Украинская телеведущая не спешит ежедневно публиковать фото и видео с родными. Однако если дело касается каких-то важных семейных достижений, Фреймут с удовольствием показывает это поклонникам.

Так, на своей страничке в сети instagram Ольга опубликовала видео со своей дочкой Златой Митчел. Отметим, что 13-летняя девушка увлекается современными танцами. Злата часто посещает мастер-классы известных хореографов, а также показывает свои постановки. Теперь же настала очередь мамы гордится своей талантливой дочкой.

На видео Злата танцует с подругой Милейной. Выяснилось, что за идею постановки и всю хореографию отвечала именно Залата. Более того, в танцевальной постановке Милена плачет, что очень растрогало телеведущую.

“Розмовляти танцем могли одиниці: Дягілєв, Нурєєв, Асейдора Дункан... Але і розуміли цю мову лише через покоління....Злата , твої постановки - навипередки з часом; вони , як і належить мистецтву, викликають емоції . Змінюють. Бажаю тобі визнання вже і зараз. Ти красива невимовно! Мілена, і тобі мільйони компліментів”, — пишет Ольга Фреймут.

Видео: instagram.com/freimutolia

Поклонники Фреймут также поспешили прокомментировать видео. Многие похвалили Злату.

“Очень круто”

“Умница! Талантливая девочка”

“Как красиво”

“Дивовожно! Злата танцует с душой, а это действительно вызывает полную эйфорию”

“Молодчина”

“Умничка дочь”

“Очень красиво”

“Молодцв! Очень красиво... Только вперёд !!!!! Удачи”

“Талановиті дівчата, легкої їм дороги до успіху!”

Скриншот комментариев: instagram.com/freimutolia



Напомним, ранее Ольга Фреймут поразила точеной фигурой в облегающих брюках. Телеведущая активно снимается в новом шоу "Роман с Ольгой".

Также до этого Фреймут очаровала сеть фото с младшей сестрой.