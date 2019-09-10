Так могли одиниці: Ольга Фреймут вразила танцем 13-річної доньки (відео)

Ольга Фреймут, яка нещодавно вразила схожістю з чоловіком, не часто ділиться з багатотисячною армією шанувальників деталями свого особистого життя. Українська телеведуча не поспішає щодня публікувати фото і відео з рідними. Однак якщо справа стосується якихось важливих сімейних досягнень, Фреймут із задоволенням показує це шанувальникам.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Ольга опублікувала відео зі своєю донькою Златою Мітчел. Зазначимо, що 13-річна дівчина захоплюється сучасними танцями. Злата часто відвідує майстер-класи відомих хореографів, а також показує свої постановки. Тепер же настала черга мами пишається своєю талановитою донькою.

На відео Злата танцює з подругою Мілейно. З'ясувалося, що за ідею постановки і всю хореографію відповідала саме Злата. Більш того, в танцювальній постановці Мілена плаче, що дуже зворушила телеведучу.

“Розмовляти танцем могли одиниці: Дягілєв, Нурєєв, Асейдора Дункан... Але і розуміли цю мову лише через покоління....Злата , твої постановки - навипередки з часом; вони , як і належить мистецтву, викликають емоції . Змінюють. Бажаю тобі визнання вже і зараз. Ти красива невимовно! Мілена, і тобі мільйони компліментів", — пише Ольга Фреймут.

Відео: instagram.com/freimutolia

Шанувальники Фреймут також поспішили прокоментувати відео. Багато похвалили Злату.

"Дуже круто"

“Розумниця! Талановита дівчинка"

"Як красиво"

“Дивовожно! Злата танцює з душею, а це дійсно викликає повну ейфорію"

"Молодчина"

"Розумниця дочка"

"Дуже гарно"

“Молодцв! Дуже гарно... Тільки вперед !!!!! Удачі"

"Талановиті дівчата, легкої їм дороги до успіху!"

Скріншот коментарів: instagram.com/freimutolia



Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут вразила витонченою фігурою в облягаючих штанях. Телеведуча активно знімається у новому шоу "Роман з Ольгою".

Також до цього Фреймут зачарувала мережу фото з молодшою сестрою.