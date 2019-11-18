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Не могла остановиться: Наталья Водянова честно рассказала о своей зависимости

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.11.2019 - 18:31
Не могла остановиться: Наталья Водянова честно рассказала о своей зависимости
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель рассказала, как ей удалось победить зависимость от сладкого

Наталья Водянова славится своей стройностью и молодостью. И один из секретов ее сияющей неувядающей внешности – правильно составленное меню. Так, 37-летняя звезда придерживается питания по группе крови. А также недавно попробовала интервальное голодание. При таком режиме определенное количество часов вы можете есть все что пожелаете, а остальное время дать организму отдых. Сама Наталья также не раз рассказывала, что несмотря на достаточно строгие правила, полностью ограничивать она себя не намерена. К примеру, в сладком она себе не отказывает.

Не могла остановиться: Наталья Водянова честно рассказала о своей зависимостиНаталья обожает французскую выпечку (фото: instagram.com/natasupernova)

В эти выходные Наталья вновь подняла тему питания. Она опубликовала забавное фото, где держит в руках кондитерское изделие из слоеного теста. "Возвращение домой – это боль в шоколаде", – добавила она подпись, тем самым вызвав подписчиков на разговоры о еде. Фолловеры начали писать Водяновой комплименты, уверяя, что она может съесть и еще 10 таких. А также спрашивать, часто ли ест супермодель и филантроп такие "вредности".

Не могла остановиться: Наталья Водянова честно рассказала о своей зависимостиНаталья с детьми и бабушкой в Париже (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья, которая обычно не откровенничает с подписчиками, в этот раз была настроена к общению. "Раз, два в неделю, больше не хочется. Но когда я переехала во Францию, то два года ела эту булочку каждый день, не могла остановиться. Нужно было вывести из организма это помешательство, чтобы не думать о ней каждый день, целый день… И вот, в один прекрасный день, я проснулась и поняла, что смотреть на нее не могу. Это был супер счастливый день. Я победила ее!!!".

Не могла остановиться: Наталья Водянова честно рассказала о своей зависимостиВодянова давно наладила отпимальный режим питания (фото: instagram.com/natasupernova)

Воспользовавшись разговорчивостью Натальи, поклонники принялись также рассуждать о коже Водяновой и ее природной красоте. "Наташа, как вы сохраняете лицо, на вас же нет ничего из силикона и т. д.,а выглядите вы на все сто?", – написала одна из поклонниц знаменитости. "Спасииииибо! Массаж делаю", – ответила Водянова.

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