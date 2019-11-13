ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Какая же она стройная! Наталья Водянова показала безупречную фигуру в стильном костюме

Lite » Мода 13.11.2019 - 19:19
Какая же она стройная! Наталья Водянова показала безупречную фигуру в стильном костюме
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель отправилась в Кению

Наталья Водянова давно уже практически полностью переключилась с модельной карьеры на благотворительность. Она много сил и времени уделяет своему фонду «Обнаженные сердца», а также старается развивать другие направления. Один из значимых проектов Натальи – мобильное приложение Elbi, созданного еще в 2013-м году. Оно объединяет в себе множество организаций из более чем 80-ти стран, чтобы помогать филантропам по всему миру связываться друг с другом.

Какая же она стройная! Наталья Водянова показала безупречную фигуру в стильном костюмеНаталья Водянова в стильном костюме (фото: instagram.com/natasupernova)

На днях вместе с командой этого проекта Водянова отправилась в Кению. 37-летняя красавица опубликовала массу сториз и добавила фото, где пояснила цель визита. «Мы с командой @elbi в Найроби, Кения, где начал свою работу Всемирный Саммит Фонда ООН по вопросам народонаселения и развития. Более 6000 делегатов из 160 стран будут говорить о проблеме ранних замужеств, низком уровне сексуального просвещения, недоступности контрацептивов и по другим вопросам, препятствующим нормальному развитию населения планеты и превращающим в невыносимую жизнь женщин в некоторых странах. Я считаю, что любая проблема содержит в себе потенциал решения. Следите за сториз!». Позже она записала прямой эфир с конференции.

Какая же она стройная! Наталья Водянова показала безупречную фигуру в стильном костюмеНаталья в Кении (фото: instagram.com/natasupernova)

На мероприятии Наталья, как всегда, выделилась своей красотой и стройностью. Она надела светло-бежевого оттенка костюм: объемный пиджак и широкие брюки со стрелками и высокой посадкой, которые удачно дополнила белой рубашкой. Завершали образ коричневые босоножки на каблуках с тонкими полосками, а также объемная коричневая сумка. При выступлении супермодель дополнила лук также очками (Наталья не раз рассказывала, что со зрением у нее проблемы), которые, к слову, ей весьма идут.

Какая же она стройная! Наталья Водянова показала безупречную фигуру в стильном костюмеНаталья обожает брючные костюмы (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, на важном событии успела засветиться еще одна знаменитая красотка. Вместе с Натальей в Кению полетела ее давняя подруга и коллега – польская топ-модель Аня Рубик.

Семейные выходные: Наталья Водянова показала редкие фото с любимым человеком Словно школьница: Наталья Водянова демонстрирует точеную фигуру в эффектном мини
Новости Украины Наталья Водянова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь