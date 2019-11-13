Какая же она стройная! Наталья Водянова показала безупречную фигуру в стильном костюме

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель отправилась в Кению

Наталья Водянова давно уже практически полностью переключилась с модельной карьеры на благотворительность. Она много сил и времени уделяет своему фонду «Обнаженные сердца», а также старается развивать другие направления. Один из значимых проектов Натальи – мобильное приложение Elbi, созданного еще в 2013-м году. Оно объединяет в себе множество организаций из более чем 80-ти стран, чтобы помогать филантропам по всему миру связываться друг с другом.

Наталья Водянова в стильном костюме (фото: instagram.com/natasupernova)

На днях вместе с командой этого проекта Водянова отправилась в Кению. 37-летняя красавица опубликовала массу сториз и добавила фото, где пояснила цель визита. «Мы с командой @elbi в Найроби, Кения, где начал свою работу Всемирный Саммит Фонда ООН по вопросам народонаселения и развития. Более 6000 делегатов из 160 стран будут говорить о проблеме ранних замужеств, низком уровне сексуального просвещения, недоступности контрацептивов и по другим вопросам, препятствующим нормальному развитию населения планеты и превращающим в невыносимую жизнь женщин в некоторых странах. Я считаю, что любая проблема содержит в себе потенциал решения. Следите за сториз!». Позже она записала прямой эфир с конференции.

Наталья в Кении (фото: instagram.com/natasupernova)

На мероприятии Наталья, как всегда, выделилась своей красотой и стройностью. Она надела светло-бежевого оттенка костюм: объемный пиджак и широкие брюки со стрелками и высокой посадкой, которые удачно дополнила белой рубашкой. Завершали образ коричневые босоножки на каблуках с тонкими полосками, а также объемная коричневая сумка. При выступлении супермодель дополнила лук также очками (Наталья не раз рассказывала, что со зрением у нее проблемы), которые, к слову, ей весьма идут.

Наталья обожает брючные костюмы (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, на важном событии успела засветиться еще одна знаменитая красотка. Вместе с Натальей в Кению полетела ее давняя подруга и коллега – польская топ-модель Аня Рубик.