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"Могла бы быть грустная цитата": Слава из НеАнгелов высказалась о разводе

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.06.2019 - 09:52
"Могла бы быть грустная цитата": Слава из НеАнгелов высказалась о разводе
Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Певица дала понять, что грустить не собирается

Последние дни в прессе и сети активно обсуждается новость о том, что знаменитая украинская пара - участница группы НеАнгелы Слава Каминская и ее муж, пластический хирург Эдгар, разводятся. Инициатором разрыва якобы стал именно мужчина, а рассмотрение дела должно состояться 12 июня. Для многих поклонников это стало настоящим шоком, ведь пара выглядела счастливой, к тому же они воспитывают двоих маленьких детей. Открыто никто из них не комментировал ситуацию, однако вчера Эдгар поделился милыми фото с сыном Леоном и отметил, что все к лучшему.

12 июня прервала молчание и Слава - несколько завуалированным образом она выразила свое отношение к происходящему. Артистка выложила яркое фото, на котором она лежит на куче разноцветных мячиков, закинув руки за голову, и счастливо улыбается. Судя по подписи, она не собирается убиваться горем и настроена позитивно.

"На этом месте могла бы быть ЧБшечка, под ней грустная цитата, со стратегически завуалированным месседжем, направленным в целевую аудиторию. Но ... Человек собаке друг, а зомби зомби зомби", - с юмором написала Каминская.

&quot;Могла бы быть грустная цитата&quot;: Слава из НеАнгелов высказалась о разводе

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Подписчики певицы поддерживают ее в комментариях и уверяют, что все у нее будет хорошо и не стоит сильно грустить.

  • "Слава держитесь, всё образуется и наладится!!!"
  • "Вы самая лучшая! Всё будет хорошо! А все кто сомневается - идите в сад!"
  • "Вы лучшая!!!"
  • "Так это правда?"
  • "Шикарная женщина"
  • "Красотка"
  • "Значит придёт ещё лучше"
  • "Красивая, мудрая и счастливая!"
  • "Славуня, да пошел он на Х... Эта целевая аудитория. Мы тебя очень любим"
  • "Слава, обожаю вас"
  • "Отпад!!! Целевые все уже тут)"
  • "Девочка в эмемдемсиках))))))"
  • "Как я люблю таких открытых позитивных людей"
  • "Вы красота, счастья и "своих" Вам людей рядом, позитива и любви"
  • "У вас потрясающие дети, вы счастливая мама и талантливая женщина...чего грустить...все будет"
  • "Славочка, красивая, молодая, мудрая, счастливая, а будешь еще счастливее"
  • "Слава,ты сильная!!!!!!!"
  • "Слава, Вы замечательная!"

&quot;Могла бы быть грустная цитата&quot;: Слава из НеАнгелов высказалась о разводе

Скриншот комментариев (instagram.com/slava_kaminska)

Напомним, новость о разводе Славы из НеАнгелов с мужем стала шоком для поклонников пары.

Ранее Слава Каминская призналась, что иногда ей бывает сложно справиться с эмоциональным напряжением и она обращается за помощью к психотерапевту.

Также Слава Каминская растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем

"Все к лучшему": Эдгар Каминский показал, как проводит время с сыном без жены "Переживаю как за родных": развод Славы из НеАнгелов стал шоком для поклонников пары
Новости Украины разводНеАнгелыСлава Каминская
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