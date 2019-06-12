"Могла бы быть грустная цитата": Слава из НеАнгелов высказалась о разводе

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Певица дала понять, что грустить не собирается

Последние дни в прессе и сети активно обсуждается новость о том, что знаменитая украинская пара - участница группы НеАнгелы Слава Каминская и ее муж, пластический хирург Эдгар, разводятся. Инициатором разрыва якобы стал именно мужчина, а рассмотрение дела должно состояться 12 июня. Для многих поклонников это стало настоящим шоком, ведь пара выглядела счастливой, к тому же они воспитывают двоих маленьких детей. Открыто никто из них не комментировал ситуацию, однако вчера Эдгар поделился милыми фото с сыном Леоном и отметил, что все к лучшему.

12 июня прервала молчание и Слава - несколько завуалированным образом она выразила свое отношение к происходящему. Артистка выложила яркое фото, на котором она лежит на куче разноцветных мячиков, закинув руки за голову, и счастливо улыбается. Судя по подписи, она не собирается убиваться горем и настроена позитивно.

"На этом месте могла бы быть ЧБшечка, под ней грустная цитата, со стратегически завуалированным месседжем, направленным в целевую аудиторию. Но ... Человек собаке друг, а зомби зомби зомби", - с юмором написала Каминская.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Подписчики певицы поддерживают ее в комментариях и уверяют, что все у нее будет хорошо и не стоит сильно грустить.

"Слава держитесь, всё образуется и наладится!!!"

"Вы самая лучшая! Всё будет хорошо! А все кто сомневается - идите в сад!"

"Вы лучшая!!!"

"Так это правда?"

"Шикарная женщина"

"Красотка"

"Значит придёт ещё лучше"

"Красивая, мудрая и счастливая!"

"Славуня, да пошел он на Х... Эта целевая аудитория. Мы тебя очень любим"

"Слава, обожаю вас"

"Отпад!!! Целевые все уже тут)"

"Девочка в эмемдемсиках))))))"

"Как я люблю таких открытых позитивных людей"

"Вы красота, счастья и "своих" Вам людей рядом, позитива и любви"

"У вас потрясающие дети, вы счастливая мама и талантливая женщина...чего грустить...все будет"

"Славочка, красивая, молодая, мудрая, счастливая, а будешь еще счастливее"

"Слава,ты сильная!!!!!!!"

"Слава, Вы замечательная!"

Скриншот комментариев (instagram.com/slava_kaminska)

Напомним, новость о разводе Славы из НеАнгелов с мужем стала шоком для поклонников пары.

Ранее Слава Каминская призналась, что иногда ей бывает сложно справиться с эмоциональным напряжением и она обращается за помощью к психотерапевту.

Также Слава Каминская растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем.