"Могла бы быть грустная цитата": Слава из НеАнгелов высказалась о разводе

Певица дала понять, что грустить не собирается
Последние дни в прессе и сети активно обсуждается новость о том, что знаменитая украинская пара - участница группы НеАнгелы Слава Каминская и ее муж, пластический хирург Эдгар, разводятся. Инициатором разрыва якобы стал именно мужчина, а рассмотрение дела должно состояться 12 июня. Для многих поклонников это стало настоящим шоком, ведь пара выглядела счастливой, к тому же они воспитывают двоих маленьких детей. Открыто никто из них не комментировал ситуацию, однако вчера Эдгар поделился милыми фото с сыном Леоном и отметил, что все к лучшему.
12 июня прервала молчание и Слава - несколько завуалированным образом она выразила свое отношение к происходящему. Артистка выложила яркое фото, на котором она лежит на куче разноцветных мячиков, закинув руки за голову, и счастливо улыбается. Судя по подписи, она не собирается убиваться горем и настроена позитивно.
"На этом месте могла бы быть ЧБшечка, под ней грустная цитата, со стратегически завуалированным месседжем, направленным в целевую аудиторию. Но ... Человек собаке друг, а зомби зомби зомби", - с юмором написала Каминская.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)
Подписчики певицы поддерживают ее в комментариях и уверяют, что все у нее будет хорошо и не стоит сильно грустить.
Скриншот комментариев (instagram.com/slava_kaminska)
Напомним, новость о разводе Славы из НеАнгелов с мужем стала шоком для поклонников пары.
Ранее Слава Каминская призналась, что иногда ей бывает сложно справиться с эмоциональным напряжением и она обращается за помощью к психотерапевту.
Также Слава Каминская растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем.