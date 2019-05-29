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Какой очаровашка! Слава из НеАнгелов растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.05.2019 - 17:56
Какой очаровашка! Слава из НеАнгелов растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Каминская нежно целует сыночка в затылок

Слава Каминская – одна из звезд украинского шоу-бизнеса, которая очень любит делиться не только сценическими, но и различными семейными моментами. При этом певица не скрывает лица детей, как это часто делают другие знаменитости. Более того, Каминская публикует различные видео, показывая, как учатся, играют и просто отдыхают ее дети. Отметим, что вместе со своим супругом (пластический хирург Эдгар Каминский) Слава воспитывает двоих деток: мальчик Леонард (4 года) и дочка Лаура (3 года).

Именно со своим сыночком и опубликовала новый снимок Каминская. И фото получилось во всех смыслах яркое. Так, на нем видим счастливого мальчика с широкой улыбкой. На Леонарде – забавный костюм, декорированный различными орнаментами и бахромой. На голове – повязка. В целом, получился образ индейца. Солистка группы НеАнгелы так и уточняет: "Самый любимый индеец!"

При этом мальчик сидит на коленях у своей не менее счастливой мамы, которая нежно целует сына в затылок.

Слава Каминская с сыном Леонардом

Слава Каминская с сыном Леонардом (фото: instagram.com/babaslavka)

Сын Славы Камиснкой

Сын Славы Каминской – 4-летний Леонард (фото: instagram.com/babaslavka)

Подписчики Славы поспешили оставить первые отзывы:

  • "Да, он такой клевый... твоя копия, такой же неординарный, красивый и сладкий мальчик... люблю"
  • "Очаровашка"
  • "Красавчик"

Кстати, отметим, что в последнее время на страничке Славы появляется все больше и больше фото с детьми. Чем старше они становятся, тем более активно певица делится с поклонниками различными моментами их жизни.

К примеру, недавно Слава поделилась несколькими фото с прогулки с сыном и дочкой. А также со своей мамой. Женщина часто "встречается" на фото своей звездной дочки.

Слава Каминская с детьми

Какой очаровашка! Слава из НеАнгелов растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем

Какой очаровашка! Слава из НеАнгелов растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем

Слава Каминская с детьми, а также ее мама (фото: instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава не просто показала фото Лауры и Леонарда, но также сопроводила свой пост философскими размышлениями. Певица порассуждала о роли фильтров в нашей жизни – как часто люди пытаются приукрасить свой мир, сделать его идеальным… И все же много комментариев поклонников относились именно к фотографии детей. Некоторые даже отметили, мол, сын Каминской, когда подрастет, "разобьет не одно сердце".

Также до этого Каминская показала, как веселилась в Тель-Авиве. Певица побывала за кулисами Евровидения 2019. 

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Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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