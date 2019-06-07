"Переживаю как за родных": развод Славы из НеАнгелов стал шоком для поклонников пары

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Каминской не могут успокоиться

Слава и Эдгар Каминские стали "парой №1" для обсуждения в последнее время. Новость об их возможном разводе обескуражила поклонников пары. Хотя на данный момент, Слава и Эдгар никак не комментируют последние новости.

Напомним, что буквально пару дней назад в украинских СМИ появилась информация о том, что Слава из НеАнгелов разводится с мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским. При этом такая информация стала известно случайно! Соответствующее уведомление появилась на сайте Подольского районного суда Киева. Где говорится о том, что рассмотрение дела о разводе звездной пары должно состояться 12 июня, в 09:15. При этом на развод подал именно Эдгар.

В день появления такой новости Слава Каминская опубликовала на своей instagram-страничке "загадочный" коллаж в темных тонах. Кроме того, солистка НеаНгелов заблокировала возможность комментировать этот пост. А чуть позже открыла эту возможность.

Загадочная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavk)

Еще через время Слава поделилась с фанатами новым фото. На этот раз – ярким, как всегда. Снимок был сделан во время музыкального фестиваля "Большая свадьба" в Киеве. Слава позирует в сочном макияже, с пышной прической.

Красотка Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavk)

Только вот поклонники певицы никак не могут успокоиться. И буквально засыпают ее различными вопросами и комментариями по поводу предстоящего развода.

"Печально, что ваша семья распалась((( Вы очень красивая семья!"

"Слава, очень надеюсь,что это всплески эмоций.. прям как за родных буду переживать. Верю, что все наладится, ребят!"

"Я ж вас обожнюю, не розходьтесь!"

"Если правда о разводе, мужики "с жиру бесятся" тогда, когда у них появляются деньги! Какая прекрасная жена, дети. И такое(("

"Слава, умоляю, скажите, что ваш развод - это Фейк. Вы же идеальная семья!"

"Думаю, єдине, що підписники Слави можуть зробити, це просто тактовно помовчати. Будемо дорослими і добрими людьми. Всім любові і щастя!"

"Всееее разводяятсяяя... это какой-то бич нашего времени! Очень жаль, что красивые истории любви зачастую только на фотографиях... Будьте счастливы!"

Скриншот комментариев: instagram.com/babaslavk

Отметим, что на страничке Славы и правда в последнее время нет фото с мужем Эдгаром. Последний такой снимок был опубликован лишь 28 апреля.

Слава и Эдгар с детьми во время Пасхи (фото: instagram.com/babaslavk)

Слава и Эдгар Каминские в США (фото: instagram.com/babaslavk)

Напомним, до этого Слава из НеАнгелов показала "заряженное на успех" фото с Винником. Певица повеселилась на прошедшем фестивале в Киеве.

Также ранее Слава Каминская растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем.