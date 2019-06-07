"Переживаю как за родных": развод Славы из НеАнгелов стал шоком для поклонников пары

Поклонники Каминской не могут успокоиться
Слава и Эдгар Каминские стали "парой №1" для обсуждения в последнее время. Новость об их возможном разводе обескуражила поклонников пары. Хотя на данный момент, Слава и Эдгар никак не комментируют последние новости.
Напомним, что буквально пару дней назад в украинских СМИ появилась информация о том, что Слава из НеАнгелов разводится с мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским. При этом такая информация стала известно случайно! Соответствующее уведомление появилась на сайте Подольского районного суда Киева. Где говорится о том, что рассмотрение дела о разводе звездной пары должно состояться 12 июня, в 09:15. При этом на развод подал именно Эдгар.
В день появления такой новости Слава Каминская опубликовала на своей instagram-страничке "загадочный" коллаж в темных тонах. Кроме того, солистка НеаНгелов заблокировала возможность комментировать этот пост. А чуть позже открыла эту возможность.
Загадочная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavk)
Еще через время Слава поделилась с фанатами новым фото. На этот раз – ярким, как всегда. Снимок был сделан во время музыкального фестиваля "Большая свадьба" в Киеве. Слава позирует в сочном макияже, с пышной прической.
Красотка Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavk)
Только вот поклонники певицы никак не могут успокоиться. И буквально засыпают ее различными вопросами и комментариями по поводу предстоящего развода.
Скриншот комментариев: instagram.com/babaslavk
Отметим, что на страничке Славы и правда в последнее время нет фото с мужем Эдгаром. Последний такой снимок был опубликован лишь 28 апреля.
Слава и Эдгар с детьми во время Пасхи (фото: instagram.com/babaslavk)
Слава и Эдгар Каминские в США (фото: instagram.com/babaslavk)
Напомним, до этого Слава из НеАнгелов показала "заряженное на успех" фото с Винником. Певица повеселилась на прошедшем фестивале в Киеве.
Также ранее Слава Каминская растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем.