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"Переживаю как за родных": развод Славы из НеАнгелов стал шоком для поклонников пары

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.06.2019 - 11:24
"Переживаю как за родных": развод Славы из НеАнгелов стал шоком для поклонников пары
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Каминской не могут успокоиться

Слава и Эдгар Каминские стали "парой №1" для обсуждения в последнее время. Новость об их возможном разводе обескуражила поклонников пары. Хотя на данный момент, Слава и Эдгар никак не комментируют последние новости.

Напомним, что буквально пару дней назад в украинских СМИ появилась информация о том, что Слава из НеАнгелов разводится с мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским. При этом такая информация стала известно случайно! Соответствующее уведомление появилась на сайте Подольского районного суда Киева. Где говорится о том, что рассмотрение дела о разводе звездной пары должно состояться 12 июня, в 09:15. При этом на развод подал именно Эдгар.

В  день появления такой новости Слава Каминская опубликовала на своей instagram-страничке "загадочный" коллаж в темных тонах. Кроме того, солистка НеаНгелов заблокировала возможность комментировать этот пост. А чуть позже открыла эту возможность.

Слава Каминская

Загадочная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavk)

Еще через время Слава поделилась с фанатами новым фото. На этот раз – ярким, как всегда. Снимок был сделан во время музыкального фестиваля "Большая свадьба" в Киеве. Слава позирует в сочном макияже, с пышной прической.

&quot;Переживаю как за родных&quot;: развод Славы из НеАнгелов стал шоком для поклонников пары

Красотка Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavk)

Только вот поклонники певицы никак не могут успокоиться. И буквально засыпают ее различными вопросами и комментариями по поводу предстоящего развода.

  • "Печально, что ваша семья распалась((( Вы очень красивая семья!"
  • "Слава, очень надеюсь,что это всплески эмоций.. прям как за родных буду переживать. Верю, что все наладится, ребят!"
  • "Я ж вас обожнюю, не розходьтесь!"
  • "Если правда о разводе, мужики "с  жиру бесятся" тогда, когда у них появляются деньги! Какая прекрасная жена, дети. И такое(("
  • "Слава, умоляю, скажите, что ваш развод - это Фейк. Вы же идеальная семья!"
  • "Думаю, єдине, що підписники Слави можуть зробити, це просто тактовно помовчати. Будемо дорослими і добрими людьми. Всім любові і щастя!"
  • "Всееее разводяятсяяя... это какой-то бич нашего времени! Очень жаль, что красивые истории любви зачастую только на фотографиях... Будьте счастливы!"

&quot;Переживаю как за родных&quot;: развод Славы из НеАнгелов стал шоком для поклонников пары

Скриншот комментариев: instagram.com/babaslavk

Отметим, что на страничке Славы и правда в последнее время нет фото с мужем Эдгаром. Последний такой снимок был опубликован лишь 28 апреля.

&quot;Переживаю как за родных&quot;: развод Славы из НеАнгелов стал шоком для поклонников пары

Слава и Эдгар с детьми во время Пасхи (фото: instagram.com/babaslavk)

Слава и Эдгар Каминские

Слава и Эдгар Каминские в США (фото: instagram.com/babaslavk)

Напомним, до этого Слава из НеАнгелов показала "заряженное на успех" фото с Винником. Певица повеселилась на прошедшем фестивале в Киеве. 

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