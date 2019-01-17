'Мое все'': Тина Кароль очаровала сеть видео с повзрослевшим сыном

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Десятилетний Вениамин посвятил маме мелодию на пианино

Популярная украинская поп-дива Тина Кароль нечасто публикует в сети фото со своим сыном Вениамином. Возможно, это также связано с тем, что мальчик живет и учится в Англии и мама видит его не так часто, как хотелось бы. Однако недавно звезда, которая ранее впечатлила фанов необычным образом, порадовала поклонников, поделившись милым видео с повзрослевшим сыночком.

Тина опубликовала его в своих Instagram-историях, а позже ролик был выложен на фан-страничке артистки и вызвал множество эмоциональных откликов.

На видео 10-летний Вениамин желает маме доброго утра и исполняет нежную мелодию на пианино.

"Мой дорогой, мое все", - трогательно подписала ролик Кароль.

Видео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Многие пользователи сети заметили, что мальчик заметно повзрослел, а также выразили удивление, что он носит очки. Не забыли фаны и похвалить его музыкальное мастерство.

"Молодчинка", "Какой взрослый", "А Веня плохо видит?", "Копія Тіночки", "Боже какой милый", "Мамина радость и гордость, только ради них мы проходим трудные ситуации в жизни и не имеем право сдаваться", "А что со зрением", "Ради чего стоит жить.Радость в жизни", "Тиночка, такой прилежный мальчик!", "Как же похож", "Улыбка как у мамы", "Как же он похож на маму!", "Здоровья и счастья маме и сыну", "Очень приятный, хороший мальчик!" - пишут подписчики в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)

Напомним, Тина Кароль запустила оригинальную рубрику - под хештегами #тинакарольтату или #tinakaroltatoo певица предлагает поклонникам делиться фотографиями тематических татуировок на теле, посвященных ее творчеству.

Мы также сообщали, что Тина Кароль поразила вечерним образом в "бриллиантовом" платье от украиснкого бренда GUDU.

Также LITE предлагал выбирать самый чувственный наряд украинских звезд в латексе. Тину Кароль в СМИ уже успели прозвать "королевой латекса".

Тина Кароль: биография (видео: РБК-Украина)