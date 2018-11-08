"Мое время пришло": Коляденко высказался об участии в Нацотборе Евровидения

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Шоумен рассказал, что хочет отомстить за своего сына

Известный украинский певец и телеведущий Дмитрий Коляденко сообщил, что готов представить Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение. Об этом Коляденко заявил во время онлайн-конференции для "Комсомольской правды в Украине".

Дмитрий Коляденко сообщил, что готовится выступить во время Нацотбора и уверен, что песня, которую он выбрал, принесет ему победу.

С песней "Люба-Любочка" собираюсь поучаствовать в отборе на Евровидение", - рассказал артист.

Он признался, что считает, что его время уже пришло. Кроме того, он хочет отомстить за своего сына Филю Коляденко, который два раза принимал участие в Нацотборе.

"Я подумал, что мой сын Филя (Филипп Коляденко, участник группы KADNAY) уже принимал два раза участие, но больше не хочет. Думаю, что мое время уже пришло. Тем более надо за сына отомстить. Пойти, выиграть и еще раз привезти Евровидение в Украину. Я же прекрасно пою, на концертах у меня живой звук. В Израиле все обалдеют. Будет фурор!" – сказал Коляденко.

Он сообщил, что сын дал ему свое напутствие и признался, что Ирина Билык также дала ему свой совет.

"Филя сказал: "Папа, ты не волнуйся! В добрый путь!" Он знает, что я переживаю перед сьёмками, концертами. А Билык также посоветовала мне, чтобы я не волновался, но сказала еще такую фразу: "Короли не волнуются. Пусть другие это делают". Это мне напоминает ролевые игры: я король, а вокруг меня принцессы, пажи, шуты", - отметил Дмитрий Коляденко.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что известный шоумен Дима Коляденко высказался о войне на Донбассе.

А также рассказывали о том, что Билык и Коляденко заинтриговали фанатов подписанием важного документа.

Видео: РБК-Украина