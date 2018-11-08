"Мій час прийшов": Коляденко висловився про участь у Нацвідборі "Євробачення"

Колаж РБК-Україна

Шоумен розповів, що хоче помститися за свого сина

Відомий український співак і телеведучий Дмитро Коляденко повідомив, що готовий представити Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення. Про це Коляденко заявив під час онлайн-конференції для "Комсомольської правди в Україні".

Дмитро Коляденко повідомив, що готується виступити під час Нацвідбору і впевнений, що пісня, яку він вибрав, принесе йому перемогу.

З піснею "Люба-Любочка" збираюся взяти участь у відборі на Євробачення", - розповів артист.

Він зізнався, що вважає, що його час вже настав. Крім того, він хоче помститися за свого сина Філю Коляденко, який два рази брав участь у Нацвідборі.

"Я подумав, що мій син Філя (Філіп Коляденко, учасник групи KADNAY) вже брав два рази участь, але більше не хоче. Думаю, що мій час вже настав. Тим більше треба помститися за сина. Піти, виграти і ще раз привезти Євробачення в Україну. Я ж прекрасно співаю, на концертах у мене живий звук. В Ізраїлі всі отетеріють. Буде фурор!" – сказав Коляденко.

Він повідомив, що син дав йому своє напуття і зізнався, що Ірина Білик також дала йому свою пораду.

"Філя сказав: "Тато, ти не хвилюйся! В добрий шлях!" Він знає, що я переживаю перед зйомками, концертами. А Білик також порадила мені, щоб я не хвилювався, але сказала ще таку фразу: "Королі не хвилюються. Нехай інші це роблять". Це мені нагадує рольові ігри: я король, а навколо мене принцеси, пажі, блазні", - зазначив Дмитро Коляденко.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що відомий шоумен Діма Коляденко висловився про війну на Донбасі.

А також розповідали про те, що Білик і Коляденко заінтригували фанатів підписанням важливого документа.

Відео: РБК-Україна