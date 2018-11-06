"Моей любви слишком много": известный шоумен откровенно рассказал, почему расстался с Ириной Билык

Фото: коллаж РБК-Украина

Певец признался, что с ириной Билык ему было сложно, но 5 лет вместе назвал годами счастья

Популярный украинский шоумен, певец Дмитрий Коляденко, который недавно подписал со знаменитой певицей Ириной Билык "важный документ", рассказал о причинах окончания их отношений. Во время общения с фанатами в чате на сайте издания "Главред" артист отметил, что вина в это лежит на их обоих.

По его словам, большую роль в разрыве сыграла его ревность.

"Ира вот и второго ребеночка родила, и замуж вышла, счастлива и поет. А я, мне кажется, ее прибил бы… веником. Вот серьезно, я очень ревнив: я ревновал ее к воздуху, к столбу, к магазину, к фанатам, к цветам, к шубкам, к подаркам…", - рассказал Коляденко.

"Мне хочется проверять, контролировать. Мне хочется, чтобы она всегда была со мной, чтобы сутками ходила со мной за ручку. Могу задушить своей любовью. Мне кажется, что это – мои минусы. Я очень ревнивый человек. Уже даже ходил к психологу и покрестился. Но чувствую, что я порой порчу отношения с человеком своей любовью. Мне кажется, что моей любви слишком много", - сказал Коляденко.

Он также признался, что с Билык ему было сложно, но 5 лет вместе с ней он назвал годами счастья.

Ранее известная украинская певица Ирина Билык откровенно рассказала о деталях интимной жизни со своим мужем - российским фотографом и стилистом Асланом Ахмадовым. Перед этим Ирина Билык поделилась в соцсети фото с отдыха в лесу в компании экс-супруга Димы Коляденко и Натальи Могилевской.

Также мы писали о том, что певец Дмитрий Коляденко охарактеризовал ситуацию, которая сложилась в стране.

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Видео: РБК-Украина