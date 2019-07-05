Модель plus-size Эшли Грэм восхитила пышными формами в откровенном бикини

Эшли Грэм, которая на днях показала серию кадров в роскошном красном платье, вновь отдала предпочтение этому оттенку. В этот раз 31-летняя модель примерила бикини алого цвета. Фото, на котором позирует девушка, приурочено ко Дню независимости США, который отмечался вчера, 4 июля. На соблазнительном снимке Грэм предстала в купальнике необычного кроя: короткий топ с серебристой бахромой и трусики с высокой посадкой, украшенные по краю металлическими вставками, подчеркнули ее выдающиеся формы и сделали максимально соблазнительной. Дополнили картину золотистый браслет, выразительный макияж и легкая укладка пляжная волна. В подписи к фото она ограничилась жизнерадостными эмодзи. И поклонники с удовольствием поддержали такой настрой, засыпав Эшли восторгами и комментариями.

Эшли в откровенном красном бикини (фото: instagram.com/ashleygraham)

Скорее всего, кадр сделан для рекламной кампании бренда Эшли, который рассчитан на девушек всех комплекций. Напомним, Грэм – настоящий борец за права пышнотелых женщин и их возможность выражать себя полной мерой в обычной жизни и на подиуме в том числе.

Девушка любит откровенные кадры (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли прикладывает много усилий, чтобы они были услышаны. И в каждом интервью старается подчеркнуть важность своей миссии. Недавно девушка украсила очередную глянцевую обложку. Она стала героиней Allure и откровенно рассказала о многочисленных проблемах, с которыми они сталкиваются. По словам Эшли, то, моделям крупной комплекции невероятно трудно пробиться в модном бизнесе. Она – практически исключение. Теперь же, благодаря тому, что эти вопросы стали широко обсуждаться в мире, есть шанс все поменять.

Эшли с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Еще одна тема, которой коснулась Грэм – расовая дискриминация. С этой проблемой она также знакома не понаслышке. Эшли замужем за темнокожим мужчиной и всерьез взволнована тем, как относятся к таким бракам в обществе. К тому же Эшли считает, что темнокожим людям все еще сложно достичь успеха из-за предрассудков.