В крошечных стрингах: модель plus-size Эшли Грэм соблазняет горячими кадрами

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

32-летняя красавица демонстрирует пышные формы

Эшли Грэм, которая весь год постила многочисленные фото в купальниках, с наступлением лета и вовсе взяла себе за правило регулярно выкладывать "жаркие" кадры. Недавно она совместно со своей сестрой представила новую серию купальников, затем показала новую фотосессию для известного глянца. А несколько часов назад на странице знаменитой красавицы появились новые откровенные снимки. Девушка примерила яркий купальник: топ с цветочным принтом, а также желтые бикини-стринги. Подпись красавица сделала в духе порталов, следящих за каждым ее шагом: "На ней было маленькое крошечное маленькое бикини-стринги с желтым цветочным принтом", – написала она.

Эшли порадовала поклонников новым фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Сеть тут же взорвалась комментариями, по большему счету позитивными и радостными. Многие девушки поблагодарили Эшли за помощь и поддержку. Напомним, одна из самых известных моделей plus-size в мире славится своим позитивным настроем и желанием помочь многочисленным подписчицам, страдающим от недостатка любви к себе. Она регулярно выкладывает мотивационные посты и призывает полных девушек ценить себя такими, какие они есть.

Знаменитая модель любит откровенные кадры (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли обожает рассказывать о важности поддержки. В частности, ей помогла ее семья. и. К примеру, мама посоветовала ей сфокусироваться в первую очередь на себе и не пытаться похудеть кому-то в угоду. Таким образом, Грэм переключилась на здоровое питание, спорт и выкинула из головы лишние мысли. С тех пор в ее жизни произошло много существенных перемен.

Иронизировать над собой она тоже любит (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, Эшли не только успешна у карьере, но и счастлива в личной жизни. Со своим будущим супругом видеооператором Джастином Эрвином девушка познакомилась в церкви еще в 2009 году. А уже в 2010 они сыграли свадьбу. В интервью Эшли признается, что муж – ее главная опора и поддержка, а свое утро супруги начинают с молитвы и благодарности. В то же время муж абсолютно не против того, что Грэм выкладывает в сеть горячие кадры.