Модель plus-size Эшли Грэм беременна первенцем (видео)

Эшли Грэм объявила поклонникам радостную новость – она беременна! Так что пара отмечает двойной праздник: годовщину свадьбы, а также грядущее пополнение в семье. В честь такого важного для них события девушка запостила видео со своим мужем – видеооператором Джастином Эрвином.

"Девять лет назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Этот период стал лучшим путешествием с моим любимым человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, чтобы отпраздновать нашу растущую семью! С праздником, @mrjustinervin. Жизнь станет еще лучше", – написала Эшли под роликом. В сториз она опубликовала массу совместных с Джастином снимков.

В семье Эшли и Джастина грядет пополнение (видео: instagram.com/ashleygraham)

На странице супруга знаменитой модели также появилось "подтверждение". Он показал кадр, где нежно целует сияющую от счастья Эшли, держа в руках снимок УЗИ. "Моей вечной любви и моему ежедневному вдохновению. С праздником, @ashleygraham. Эти 9 лет для меня как целая жизнь. Я думаю, это потому, что моя жизнь действительно началась, как только ты вошла в нее. Теперь, когда мы сделали жизнь вместе, давайте жить вместе. Я люблю тебя, и я люблю нас. Все в нас..."

Супруги невероятно счастливы (фото: instagram.com/mrjustinervin)

Напомним, Эшли и Джастин познакомились в 2009-м году. Оба они верующие, а потом их первая встреча произошла в церкви. Уже через год молодые люди поженились. Эшли часто рассказывала в интервью, что они оба мечтают о детях.

Пара отмечает 9-летие со дня свадьбы (фото: instagram.com/mrjustinervin)

Нужно отметить, что такая новость буквально огорошила подписчиков девушки. Дело в том, что еще недавно Эшли путешествовала по Италии с мужем и друзьями, демонстрируя разнообразные модели купальников. А кроме того, в ее микроблоге постоянно появляются фото в белье и стильных нарядах. Нигде на них не было заметно, что Грэм беременна. На последнем же видео животик уже довольно большой. Как бы там ни было, на страницу Эшли посыпались радостные комментарии и поздравления. Присоединяемся!