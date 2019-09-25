ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Много любви и солнца": Каменских в бикини похвасталась побегом с Потапом

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.09.2019 - 17:29
"Много любви и солнца": Каменских в бикини похвасталась побегом с Потапом
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Певица отправилась с любимым мужем в теплые края

Яркая и активная парочка Настя Каменских и Потап успевают все - и работать, и спортом заниматься, да и без веселья не обходится. Так, недавно они с друзьями отправились в клубов в Киеве, где не удержались и устроили жаркие танцы, которые сняла на камеру подруга певицы. А теперь супруги выкроили немного времени и отправились погреться на солнышке в теплые края.

Об этом сообщила на своей странице в Instagram счастливая Настя, а также похвасталась аппетитной похудевшей фигурой в бикини. Артистка позирует на балконе спиной к камере, демонстрируя упругие ягодицы в стрингах. Перед ее глазами открывается прекрасный вид на море, пальмы и бассейн.

Как призналась исполнительница, у них с Потапом есть всего 4 дня на отдых.

&quot;Много любви и солнца&quot;: Каменских в бикини похвасталась побегом с Потапом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Это наш с Потапом побег. Лишь на четыре дня. Много любви и солнца", - подписала фотографию Каменских, причем на английском языке.

Подписчики тут же пожелали звездной паре хорошего отдыха и засыпали певицу комплиментами.

  • Наконец-то бедолаги вырвались на отпуск
  • Красавица
  • Воуууу
  • Идеальная фигура
  • Счастье украшает нашу. Анастасию в миллион раз
  • Какая же вы красотка
  • Ух какая
  • УжеНиКакУКим
  • Супер сексуальная попа
  • Все как все, а Настя, богиня, красота, супер, молодец, так держать, любим тебя!!!
  • Всхуднула че ли ?
  • Любимая красотка ,ты секси

&quot;Много любви и солнца&quot;: Каменских в бикини похвасталась побегом с Потапом

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских в лифчике взбудоражила сеть чувственным фото.

Ранее Потап поделился своими взглядами на женскую красоту и рассказал, каким девушкам отдает предпочтение.

Очень горячо! Потап и Каменских устроили откровенные танцы в клубе "Мало таких красивых": Каменских в лифчике взбудоражила сеть чувственным фото
Новости Украины Настя КаменскихПотапфигура
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь