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"Багато любові і сонця": Каменських в бікіні похвалилася втечею з Потапом

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.09.2019 - 17:29
"Багато любові і сонця": Каменських в бікіні похвалилася втечею з Потапом
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Співачка відправилася з коханим чоловіком у теплі краї

Яскрава і активна парочка Настя Каменських і Потап встигають все - і працювати, і займатися спортом, та й і без веселощів не обходиться. Так, нещодавно вони з друзями вирушили до клубів у Києві, де не втрималися і влаштували запальні танці, які зняла на камеру подруга співачки. А тепер подружжя викроїли трохи часу і вирушили погрітися на сонечку у теплі краї.

Про це повідомила на своїй сторінці в Instagram щаслива Настя, а також похвалилася апетитною схудлою фігурою в бікіні. Артистка позує на балконі спиною до камери, демонструючи пружні сідниці в стрінгах. Перед її очима відкривається прекрасний вид на море, пальми і басейн.

Як зізналася виконавиця, у них з Потапом є всього 4 дні на відпочинок.

&quot;Багато любові і сонця&quot;: Каменських в бікіні похвалилася втечею з Потапом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Це наша з Потапом втеча. Лише на чотири дні. Багато любові і сонця", - підписала фотографію Каменських, причому англійською мовою.

Підписники тут же побажали зоряній парі гарного відпочинку і засипали співачку компліментами.

  • Нарешті бідолахи вирвалися на відпустку
  • Красуня
  • Воуууу
  • Ідеальна фігура
  • Щасті прикрашає нашу. Анастасію в мільйон разів
  • Яка ж ви красуня
  • Ух яка
  • УжеНиКакУКим
  • Супер сексуальна попа
  • Все як всі, а Настя-богиня, краса, супер, молодець, так тримати, любимо тебе!!!
  • Всхуднула че чи що ?
  • Улюблена красуня ,ти сексі

&quot;Багато любові і сонця&quot;: Каменських в бікіні похвалилася втечею з Потапом

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських в ліфчику розбурхала мережу чуттєвим фото.

Раніше Потап поділився своїми поглядами на жіночу красу і розповів, яким віддає перевагу дівчатам.

Дуже гаряче! Потап і Каменських влаштували відверті танці в клубі "Мало таких гарних": Каменських в ліфчику розбурхала мережу чуттєвим фото
Новини України Настя КаменськихПотапфигура
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