ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мисс Украина показала роскошное платье, в котором представит страну на Мисс мира 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.11.2019 - 12:31
Мисс Украина показала роскошное платье, в котором представит страну на Мисс мира 2019
Фото: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Девушка уверена в своих шансах на успех

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша уже совсем скоро представит нашу страну на престижном 69-м международном конкурс красоты "Мисс мира 2019", который пройдет 14 декабря в Лондоне. На днях во время пресс-коктейля в Киеве девушка представила роскошное платье, в котором она появится на финальном выходе в столице Англии. Фото и видео наряда появились на Instagram-страничке девушки.

Красное платье с воздушным шлейфом и разрезом на бедре для девушки сшила дизайнер Екатерина Лукашик. Маргарита в ярком наряде и короне эффектно показала его со всех сторон.

Это полностью ручная работа. По словам дизайнера, приблизительная стоимость платья - 10 тысяч долларов.

Мисс Украина показала роскошное платье, в котором представит страну на Мисс мира 2019

Фото: Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (instagram.com/missukraine_official)

Екатерина рассказала в комментарии Знай.ua, почему был выбран именно этот цвет для финального выхода Маргариты на конкурсе Мисс мира 2019.

“Красный цвет я называю цветом победы, - говорит Екатерина Лукашик. - Он сильный. Психологически мы видим яркие цвета самыми первыми, и конечно, это цвет, который дает определенную энергетику. Тут соединены разные фактуры: сетка, бархат, глиттер, пайетки. Мы все это гармонично попытались соединить, чтобы выглядело и элитно, и достойно, и изысканно. Все грани, которые есть, подчеркнуты в этом платье”.

Мисс Украина показала роскошное платье, в котором представит страну на Мисс мира 2019Мисс Украина показала роскошное платье, в котором представит страну на Мисс мира 2019

Фото: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Сама же Маргарита призналась, что готова выложиться на полную и верит в свои шансы на успех.

“Я хочу на максимум выложиться! Я действительно верю, что Украина должна войти в топ, она должна выиграть. Мне пишут организаторы конкурсов красоты других стран и говорят: “У тебя огромные шансы!” - поделилась Мисс Украина 2019.

Видео: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Пользователи сети поспешили оставить Маргарите слова поддержки и восхищения.

  • Достойное платье
  • очеровательная
  • Дааа, королева
  • Королева!!!
  • Miss Ukraine 2019! Желаем Победы!
  • Ты и есть МИСС МИРА...
  • красивое платье
  • Успех
  • Платье - sexi)
  • Ми віримо у вас
  • Это точно Победа!!!

Мисс Украина показала роскошное платье, в котором представит страну на Мисс мира 2019

Скриншот комментариев (instagram.com/margoritapasha)

Напомним, Мисс Украина 2019 свела с ума пластикой пантеры в подвесном шпагате. Маргарита Паша также является мастером спорта по художественной гимнастике.

Мисс Украина Вселенная 2019 не может лететь в США: ей не дали визу Мисс Украина 2019 сводит с ума пластикой пантеры в подвесном шпагате (видео)
Новости Украины Мисс Украинамисс мира
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь