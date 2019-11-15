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Міс Україна показала розкішне плаття, в якому представить країну на Міс світу 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.11.2019 - 12:29
Міс Україна показала розкішне плаття, в якому представить країну на Міс світу 2019
Фото: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Дівчина впевнена у своїх шансах на успіх

Міс Україна 2019 Маргарита Паша вже зовсім скоро представить нашу країну на престижному 69-му міжнародному конкурс краси "Міс світу 2019", який пройде 14 грудня в Лондоні. Днями під час прес-коктейлю в Києві дівчина представила розкішне плаття, в якому вона з'явиться на фінальному виході в столиці Англії. Фото і відео наряду з'явилися на Instagram-сторінці дівчини.

Червоне плаття з повітряним шлейфом і розрізом на стегні для дівчини пошила дизайнер Катерина Лукашик. Маргарита в яскравому вбранні та короні ефектно показала його з усіх боків.

Це повністю ручна робота. За словами дизайнера, приблизна вартість сукні - 10 тисяч доларів.

Міс Україна показала розкішне плаття, в якому представить країну на Міс світу 2019

Фото: Міс Україна 2019 Маргарита Паша (instagram.com/missukraine_official)

Катерина розповіла в коментарі Знай.иа, чому був обраний саме цей колір для фінального виходу Маргарити на конкурсі Міс світу 2019.

“Червоний колір я називаю кольором перемоги, - каже Катерина Лукашик. - Він сильний. Психологічно ми бачимо яскраві кольори найпершими, і звичайно, це колір, який дає певну енергетику. Тут поєднано різні фактури: сітка, оксамит, гліттер, паєтки. Ми все це гармонійно спробували з'єднати, щоб виглядало і елітно, і гідно, і вишукано. Усі грані, які є, підкреслені в цьому платті".

Міс Україна показала розкішне плаття, в якому представить країну на Міс світу 2019Міс Україна показала розкішне плаття, в якому представить країну на Міс світу 2019

Фото: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Сама ж Маргарита зізналася, що готова викластися на повну і вірить в свої шанси на успіх.

“Я хочу викластися на максимум! Я дійсно вірю, що Україна повинна увійти в топ, вона повинна виграти. Мені пишуть організатори конкурсів краси інших країн і кажуть: "У тебе величезні шанси!" - поділилася Міс Україна 2019.

Відео: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Користувачі мережі поспішили залишити Маргариті слова підтримки і захоплення.

  • Гідне сукню
  • очеровательная
  • Дааа, королева
  • Королева!!!
  • Miss Ukraine 2019! Бажаємо Перемоги!
  • Ти і є МІС СВІТУ...
  • красиве плаття
  • Успіх
  • Плаття - sexi)
  • Ми віримо у вас
  • Це точно Перемога!!!

Міс Україна показала розкішне плаття, в якому представить країну на Міс світу 2019

Скріншот коментарів (instagram.com/margoritapasha)

Нагадаємо, Міс Україна 2019 звела з розуму пластикою пантери в підвісному шпагаті. Маргарита Паша також є майстром спорту з художньої гімнастики.

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