Міс Україна показала розкішне плаття, в якому представить країну на Міс світу 2019

Фото: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Дівчина впевнена у своїх шансах на успіх

Міс Україна 2019 Маргарита Паша вже зовсім скоро представить нашу країну на престижному 69-му міжнародному конкурс краси "Міс світу 2019", який пройде 14 грудня в Лондоні. Днями під час прес-коктейлю в Києві дівчина представила розкішне плаття, в якому вона з'явиться на фінальному виході в столиці Англії. Фото і відео наряду з'явилися на Instagram-сторінці дівчини.

Червоне плаття з повітряним шлейфом і розрізом на стегні для дівчини пошила дизайнер Катерина Лукашик. Маргарита в яскравому вбранні та короні ефектно показала його з усіх боків.

Це повністю ручна робота. За словами дизайнера, приблизна вартість сукні - 10 тисяч доларів.

Фото: Міс Україна 2019 Маргарита Паша (instagram.com/missukraine_official)

Катерина розповіла в коментарі Знай.иа, чому був обраний саме цей колір для фінального виходу Маргарити на конкурсі Міс світу 2019.

“Червоний колір я називаю кольором перемоги, - каже Катерина Лукашик. - Він сильний. Психологічно ми бачимо яскраві кольори найпершими, і звичайно, це колір, який дає певну енергетику. Тут поєднано різні фактури: сітка, оксамит, гліттер, паєтки. Ми все це гармонійно спробували з'єднати, щоб виглядало і елітно, і гідно, і вишукано. Усі грані, які є, підкреслені в цьому платті".

Фото: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Сама ж Маргарита зізналася, що готова викластися на повну і вірить в свої шанси на успіх.

“Я хочу викластися на максимум! Я дійсно вірю, що Україна повинна увійти в топ, вона повинна виграти. Мені пишуть організатори конкурсів краси інших країн і кажуть: "У тебе величезні шанси!" - поділилася Міс Україна 2019.

Відео: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Користувачі мережі поспішили залишити Маргариті слова підтримки і захоплення.

Гідне сукню

очеровательная

Дааа, королева

Королева!!!

Miss Ukraine 2019! Бажаємо Перемоги!

Ти і є МІС СВІТУ...

красиве плаття

Успіх

Плаття - sexi)

Ми віримо у вас

Це точно Перемога!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/margoritapasha)

Нагадаємо, Міс Україна 2019 звела з розуму пластикою пантери в підвісному шпагаті. Маргарита Паша також є майстром спорту з художньої гімнастики.