ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Мисс Украина 2019" умилила танцами с афроамериканскими детьми (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.12.2019 - 09:31
"Мисс Украина 2019" умилила танцами с афроамериканскими детьми (видео)
Маргарита Паша (Фото: instagram.com/missukraine_official)

Маргарита Паша показала, как проводит время перед конкурсом Мисс Мира 2019

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша поделилась трогательным видео с афроамериканскими детьми, которые учили ее танцевать индийские танцы. В ролике можно увидеть 24-летнюю модеть, которая 14 декабря в Лондоне представит Украину на международном конкурсе "Мисс Мира 2019", умело исполняющую танцевальные движения вместе с босоногими девочками.

Дети рядом с ней одеты в одинаковые яркие наряды, а сама Маргарита - в повседневной одежде - нюдовом комбинезоне.

"Незабываемые моменты", - подписала видео Паша.

Незабываемые моменты )))

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

Пользователи сети оценили старания Маргариты Паши и поддержали ее:

  • Молодчина Маргарита. Ты приносишь радость и счастье где бы ты не была. Ты Солнце!
  • Умница просто!
  • Это так мило...
  • Удивительно!

&quot;Мисс Украина 2019&quot; умилила танцами с афроамериканскими детьми (видео)

Скриншот: instagram.com/missukraine_official

&quot;Мисс Украина 2019&quot; умилила танцами с афроамериканскими детьми (видео)

Скриншот: instagram.com/missukraine_official

Напомним, что 12 сентября в Киеве состоялось финальное шоу национального конкурса красоты Мисс Украина 2019, в котором и победила Маргарита Паша. Красотка является студенткой Киевского института международных отношений по специальности Международное право. Также модель – мастер спорта по художественной гимнастике.

Также интересно то, что после победы на конкурсе Мисс Украина 2019 Паша попала в скандал. Во время празднования Дня ООН в Украине девушка ответила на вопрос "Чей Крым?", заявив, что аннексированный РФ полуостров "принадлежит всем людям" и пожелала ему процветания: "Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам".

Ранее экстрасенс напророчил победу украинке Маргарите Паше на конкурсе "Мисс Мира 2019".

Бываю разной: Мисс Украина-2019 восхитила кокетливым образом с глубоким декольте Мисс Украина Вселенная-2019 Анастасия Суббота показала роскошное платье для престижного конкурса
Новости Украины Мисс Украина
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь