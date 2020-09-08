"Мисс Украина 2018" рассказала, как поддерживает идеальную форму

Вероника Дидусенко (фото: instagram.com/veronika_didusenko)

На днях модель блистала на подиуме Ukrainian Fashion Week

Модель, победительница конкурса "Мисс Украина 2018" и активистка в области защиты прав женщин Вероника Дидусенко на днях приняла участие в показах Украинской недели моды - девушку пригласили в качестве звездной модели сразу три дизайнера. Причем красотка блистала в главных ролях: открытие и закрытие показов.

Она поделилась впечатлениями от мероприятия, а в комментарии LITE раскрыла свои секреты стройности и красоты.

"Я знакома с большинством украинских дизайнеров. Но в этом году стать частью UFW — была абсолютно моя инициатива. Первый раз за несколько лет, во время украинской недели моды, я нахожусь в Киеве, и я не могла упустить возможность поддержать наших талантливых дизайнеров. Я работаю моделью более пяти лет. За это время у меня, естественно, был опыт закрытия и открытия многих шоу. Но в этом году все было как-то по-особенному. Быть может, я просто соскучилась по подиуму, ведь последние годы я больше занимаюсь социальной деятельностью, и времени на работу в модной индустрии оставалось катастрофически мало", — рассказала Вероника.

Во время открытия показа ANNETTE GÖRTZ, модель появилась на подиуме в наряде из новой капсульной коллекции дизайнера — оверсайз свитере темного терракотового цвета, черной плиссированной миди-юбке из экокожи, темных колготах и черных замшевых сапожках. Элегантность наряда подчеркнула шляпа клош.

Открывала показ RYBALKO Вероника в total black look, состоящем из объемного платья с драпировкой и шляпы с высокой тульей. Лицо и руки девушки были выбелены специальной краской. Модель напоминала даму Викторианской эпохи.

Дидусенко вышла закрывать показ Arutiunova в шикарном бежевом платье-кейпе, расшитом камнями. Широкий пояс в тон платья подчеркнул тонкую талию Вероники, а небольшой разрез спереди платья оголил стройные ноги девушки.

"Мисс Украина" Вероника Дидусенко блистала на подиуме Украинской недели моды 2020 (фото: пресс-служба)

О том, как она поддерживает идеальную форму и готовится к выходу на подиум, Вероника рассказала LITE. По словам модели, основной упор она делает на питание, но также не забывает и о спорте.

"Подготовка к показам, как обычно, для меня, проходила на диете, сопровождаемой ежедневным спортом. Я не отношусь к тем девушкам, которые могут себе все позволить в плане питания и быть в идеальной форме, поэтому к таким событиям я готовлюсь заранее.

Питание — 90% успеха на пути к идеальной форме. Поэтому культура питания — очень важный аспект. Больше рыбы и овощей и поменьше углеводов — это база. Более детально обязательно нужна консультация с диетологом и вашим врачом.

Я занимаюсь спортом 5 раз в неделю по 2 часа:

3 раза в неделю — функциональные тренировки с массажем.

2 раза в неделю — беговые тренировки на Киевском велотреке", - поделилась модель.

Вероника Дидусенко восхищает точеной фигурой (фото: instagram.com/veronika_didusenko)

Любит она и побаловать себя какой-нибудь процедурой.

"Мне очень нравятся аппаратные процедуры для тела. Я стараюсь, после беговых тренировок, делать Эндосферу либо Vela Shape. Также, очень люблю Пилатес и водные виды спорта. Этим летом освоили с Сандриком серфинг", - добавила Вероника.

Напомним, "Мисс Украина 2011" Олеся Стефанко родила малыша от белорусского миллионера.