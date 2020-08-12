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"Мисс Украина" родила малыша от белорусского миллионера: появилось фото

Среда 12 августа 2020 10:11
"Мисс Украина" родила малыша от белорусского миллионера: появилось фото
Олеся Стефанко родила первенца (фото: instagram.com/olesiastefanko)
Автор: Людмила Жукова

Украинская красавица родила своего первенца

"Мисс Украина-2011" Олеся Стефанко родила первенца. У 32-летней украинки родился мальчик от белорусского бизнесмена и миллионера Сергея Алисеенко. Радостную новость сообщила Олеся на своей странице в Instagram.

"Милости просим в этот мир, маленький ангел", - написала красавица в соцсети.

&quot;Мисс Украина&quot; родила малыша от белорусского миллионера: появилось фото

Олеся Стефанко родила первенца (фото: instagram.com/olesiastefanko)

Напомним, что Олеся Стефанко сама родом из Ивано-Франковской области. В 2016 году после двух лет отношений вышла замуж за белорусского предпринимателя Сергея Алисеенко. Влюбленные сыграли свадьбу во Флоренции, а сейчас проживают в Майами-Бич в штате Флорида.

Отметим, что молодая мама уже вернулась из роддома и вовсю занялась медитацией. На протяжении всей беременности она следила за питанием и давала советы будущим мамам.

Как мы ранее писали, беременная Илона Гвоздева рассекретила пол и имя будущего малыша.

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