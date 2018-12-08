Мисс мира 2018: украинка в белоснежном платье восхитила своей красотой

К сожалению, украинка не вошла в тройку самых красивых женщин мира
В Китае прошел ежегодный конкурс красоты, на котором определили самую красивую девушку мира. Титул "Мисс Мира 2018" получила мексиканка Ванесса де Леон. Отметим, что в этом году за главное звание соревновались участницы из 118 стран мира. Представлять нашу страну поехала модель Леонила Гузь, которая, к сожалению, не получила никакого призового места, но впечатлила всех своей красотой и шикарным платьем.
Отметим, что Леонила сама из Херсонской области, но сейчас проживает в Киеве.
Фото: Леонила Гузь на конкурсе красоты в Китае (instagram.com/leonila.guz)
На своей страничке в Instagram Леонила опубликовала видео, на котором она предстала в великолепном белоснежном наряде. Ролик вызвал фурор среди подписчиков, они написали ей множество комплиментов и добрых слов.
"Красивая, как лебедь. Очень нежная", - написал rimmavramenko.
"Удачи наша красотка", - отметила k.litvin.
"Зайчик, удачи тебе. Держу кулачки", - прокомментировала irina_yurievna.
"Красотка", - написал o.lirvin.
Скриншот комментариев (instagram.com/leonila.guz)
Напомним, что Мисс Украина 2018 высказалась о патриотизме.
Ранее мы писали, что украинка представила наряд для конкурса "Мисс Вселенная 2018".