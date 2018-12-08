Мисс мира 2018: украинка в белоснежном платье восхитила своей красотой

Фото: Леонила Гузь (instagram.com/leonila.guz)

К сожалению, украинка не вошла в тройку самых красивых женщин мира

В Китае прошел ежегодный конкурс красоты, на котором определили самую красивую девушку мира. Титул "Мисс Мира 2018" получила мексиканка Ванесса де Леон. Отметим, что в этом году за главное звание соревновались участницы из 118 стран мира. Представлять нашу страну поехала модель Леонила Гузь, которая, к сожалению, не получила никакого призового места, но впечатлила всех своей красотой и шикарным платьем.

Отметим, что Леонила сама из Херсонской области, но сейчас проживает в Киеве.

Фото: Леонила Гузь на конкурсе красоты в Китае (instagram.com/leonila.guz)

На своей страничке в Instagram Леонила опубликовала видео, на котором она предстала в великолепном белоснежном наряде. Ролик вызвал фурор среди подписчиков, они написали ей множество комплиментов и добрых слов.

"Красивая, как лебедь. Очень нежная", - написал rimmavramenko.

"Удачи наша красотка", - отметила k.litvin.

"Зайчик, удачи тебе. Держу кулачки", - прокомментировала irina_yurievna.

"Красотка", - написал o.lirvin.

Скриншот комментариев (instagram.com/leonila.guz)

Напомним, что Мисс Украина 2018 высказалась о патриотизме.

Ранее мы писали, что украинка представила наряд для конкурса "Мисс Вселенная 2018".