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Мисс мира 2018: украинка в белоснежном платье восхитила своей красотой

Lite » Звезды 08.12.2018 - 20:11
Мисс мира 2018: украинка в белоснежном платье восхитила своей красотой
Фото: Леонила Гузь (instagram.com/leonila.guz)

К сожалению, украинка не вошла в тройку самых красивых женщин мира

В Китае прошел ежегодный конкурс красоты, на котором определили самую красивую девушку мира. Титул "Мисс Мира 2018" получила мексиканка Ванесса де Леон. Отметим, что в этом году за главное звание соревновались участницы из 118 стран мира. Представлять нашу страну поехала модель Леонила Гузь, которая, к сожалению, не получила никакого призового места, но впечатлила всех своей красотой и шикарным платьем.

Отметим, что Леонила сама из Херсонской области, но сейчас проживает в Киеве.

Мисс мира 2018: украинка в белоснежном платье восхитила своей красотойФото: Леонила Гузь на конкурсе красоты в Китае (instagram.com/leonila.guz)

На своей страничке в Instagram Леонила опубликовала видео, на котором она предстала в великолепном белоснежном наряде. Ролик вызвал фурор среди подписчиков, они написали ей множество комплиментов и добрых слов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss Ukraine 2018 (@leonila.guz)

 

"Красивая, как лебедь. Очень нежная", - написал rimmavramenko.

"Удачи наша красотка", - отметила k.litvin.

"Зайчик, удачи тебе. Держу кулачки", - прокомментировала irina_yurievna.

"Красотка", - написал o.lirvin.

Мисс мира 2018: украинка в белоснежном платье восхитила своей красотой

Скриншот комментариев (instagram.com/leonila.guz)

Напомним, что  Мисс Украина 2018 высказалась о патриотизме.

Ранее мы писали, что украинка представила наряд для конкурса "Мисс Вселенная 2018".

 

Как быть красивой и привлекательной: советы от Леонилы Гузь "Не просто самые красивые": Мисс Украина 2018 высказалась о патриотизме
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