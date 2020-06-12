Весь мир подождет: хрупкая Катя Осадчая в бикини показала свое абсолютное счастье

Катя Осадчая приступила к активной работе и творческой деятельности – она снимает новые интересные выпуски "Светской жизни", но по прежнему львиную долю времени проводит дома. Так, жаркий летний день она предпочитает находится не на съемочной площадке, а возле загородного дома у бассейна, наслаждаясь щедрыми летними дарами природы. Соотвествующее фото теледива опубликовала на странице в Instagram.

Катя облачилась в черный бикини с верхом балконет без бретелей – купальник идеально сел на ее стройные хрупкие формы, волосы она собрала сзади, а на ее лице нет и грамма косметики. Ведущая держит в руках большую миску с крупной черешней и сочной клубникой и жмурится от удовольствия.

Звезда разместилась как раз возле бассейна, расстелив плед прямо на газоне. За ее спиной можно рассмотреть "грибок" -зонт и уютный шезлонг-лежак, а также подвесное кресло-кокон.

Катя Осадчая наслаждается летним днем на лужайке у бассейна ( фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники обратили внимание на уютный узорчатый плед, на котором расположилась Катя. Она уточнила, что он был куплен на мукачевском перевале. Конечно же, внешний вид Кати также спровоцировал шквал комплиментов в ее адреса.

Катя, ты супер, умеешь искренне радоваться жизни! Это дорогого стоит

И пусть весь мир подождет

Яка ж ви красунечка, Катруся

Так, гарне фото. Літо, тепло,смаколики, краса

Катінька, Ви така красуня! Просто неймовірно ніжна!

Нежная и хрупкая

Очень сексуальна

Катя, Ви – прекрасна

Красота

Прекрасна

Как все гармонично!

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая сверкнула стройными ножками на яхте, за штурвалом которой оказался ее муж Юрий Горбунов – он официально стал шкипером и отправился на речную прогулку по Днепру.